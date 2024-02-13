Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор

Экс-министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы осудили на 11 лет лишения свободы за покушение к даче взятки в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Как сообщили в суде, в декабре 2022 года Арыстанбек Мухамедиулы, находясь в следственном изоляторе Астаны, захотел выйти из-под стражи и сохранить в собственности отель "Дипломат". Для этого он решил дать взятку в особо крупном размере должностным лицам через адвоката Мустахима Тулеева.

По информации суда, в декабре 2022 года супруга экс-министра Галия Искакова в кафе передала лично Тулееву 140 тыс. долларов за положительное решение вопроса по отелю "Дипломат".

В январе 2023 года она в авто адвоката передала ему 120 тыс. долларов за изменение меры пресечения.

В апреле того же года Искакова через водителя передала Тулееву еще 100 тыс. долларов за смягчение ему наказания.

В июне 2023 года она через своего сына передала адвокату 27 млн тенге и 40 тыс. долларов.

"Тулеев путем обмана и злоупотребления доверием, завладев денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению", – добавили в суде.

Отмечается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Решением суда Арыстанбек Мухамедиулы признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании частей 3 и 6 статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны, более строгим, окончательно осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Его жена Галия Искакова признана виновной в посредничестве во взяточничестве и осуждена к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Мустахим Тулеев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане – сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с Золотым человеком в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. А на одном из последних заседаний суда обвиняемый в рейдерстве экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом.

В январе текущего года сообщалось, что Арыстанбеку Мухамедиулы добавили еще несколько обвинений.