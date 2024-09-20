Гульвира Доненбаева обжаловала приговор

Экс-начальник управления миграционной службы ДП области Абай Гульвира Доненбаевой и два бывших инспектора обжаловали вынесенный им приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд первой инстанции приговорил начальника управления миграционной службы (УМС) ДП области Абай за получение взятки к 4 годам лишения свободы, инспектора УМС за посредничество во взяточничестве - к 3,5 годам лишения свободы и инспектора отдела полиции за дачу взятки - к 3 годам лишения свободы.

"Начальник управления миграционной службы, используя свое служебное положение и действуя через посредника - инспектора УМС, получила 1 тыс. долларов США (476 тыс. тенге) за содействие в переводе по службе.

Позже с целью получения незаконного денежного вознаграждения она способствовала переводу взяткодателя из Ауэзовского ОП УП Семея в миграционную службу", - установил суд.

Прокурор просил оставить приговор без изменения, а осужденные - оправдать их.

Областной суд, рассмотрев дело, указал на доказанность вины осужденных материалами негласных следственных действий, специальных оперативно-розыскных мероприятий, протоколами личного обыска, осмотра места происшествия, изъятия и осмотра изъятых вещественных доказательств (мобильных телефонов и денежных средств), результатами проведенных экспертиз и др.

В связи с изложенным приговор оставили без изменения.

Дело Гульвиры Доненбаевой

В сентябре 2023 года в Сети появилась информация о том, что задержана начальник УМС ДП области Абай Гульвира Доненбаева якобы при получении 1 тыс. долларов США через посредника.

В Антикоре сообщили, что руководитель управления и другие сотрудники подозреваются во взяточничестве. Их водворили в изолятор временного содержания.

"Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1 тыс. долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - пояснили в ведомстве.

В июне этого года стало известно, что расследование в отношении экс-начальника управления миграционной службы завершили, а дело направили в суд. В начале августа в Семее был вынесен приговор.

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