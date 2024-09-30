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Ректора казахстанского вуза арестовали на два месяца

Опубликовано:

Кайрат Нурманбетов
Кайрат Нурманбетов. Фото: с личной страницы в Facebook

Ректора Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова Кайрата Нурманбетова арестовали на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

"Специализированным следственным судом Шымкента в отношении подозреваемого Нурманбетова Кайрата санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть с 18 сентября 2024 года до 18 ноября 2024 года, без определения размера залога.

Постановление вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе суда Шымкента.

Здесь добавили, что остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова задержали по подозрению якобы в получении взятки на сумму 28,5 млн тенге. Также указывалось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний. В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Было начато расследование.

А в мае текущего года по подозрению в коррупции задержали ректора Западно-Казахстанского медицинского университета им. Оспанова. Антикор опубликовал кадры оперативной съемки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167755-rektora-kazahstanskogo-vuza-arestovali-na-dva-mesyaca/

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