Ректора казахстанского вуза арестовали на два месяца

Ректора Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова Кайрата Нурманбетова арестовали на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

"Специализированным следственным судом Шымкента в отношении подозреваемого Нурманбетова Кайрата санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть с 18 сентября 2024 года до 18 ноября 2024 года, без определения размера залога.

Постановление вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе суда Шымкента.

Здесь добавили, что остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова задержали по подозрению якобы в получении взятки на сумму 28,5 млн тенге. Также указывалось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний. В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Было начато расследование.

А в мае текущего года по подозрению в коррупции задержали ректора Западно-Казахстанского медицинского университета им. Оспанова. Антикор опубликовал кадры оперативной съемки.