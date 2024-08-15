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Брендовые часы, люксовые украшения: имущество еще на 50 млрд тенге вернет Сатыбалдыулы государству

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Кайрат Сатыбалдыулы
Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: inbusiness.kz

Кайрат Сатыбалдыулы возвращает государству активы на более чем 50 млрд тенге - сообщили в комитете по возврату активов Генпрокуратуры РК, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что ведется работа по исполнению Сатыбалдыулы условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

С учетом оценки общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге. На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге.

В их число входят два крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе столицы нашей страны.

В Специальный государственный фонд перечислено 95 тыс. долларов США, изъятых у Сатыбалдыұлы в ходе обысков.

Кроме того, государству возвращены ювелирные изделия, брендовые часы, эксклюзивные драгоценности, коллекционные монеты и иные предметы роскоши (в количестве 174 наименования) на сотни миллионов тенге.

Из ОАЭ возвращены активы в виде люксовых автомашин марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin, общей стоимостью 192 млн тенге.

На стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Сатыбалдыулы и его близким лицам, на общую сумму 33 млрд тенге.

К ним относятся: две дорогостоящие виллы в городе Дубай, стоимостью 20 млрд тенге; четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции, стоимостью 4 млрд тенге; 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах города Москвы (Россия), стоимостью 5 млрд тенге; две элитные виллы и квартира в городах Бодрум и Стамбул (Турция), стоимостью свыше 4 млрд тенге.

С учетом других дел всего за 2,5 года он вернул государству активы на 783 млрд тенге.

Отметим, что в сентябре 2022 года суд признал Сатыбалдыулы виновным по другому делу о хищениях и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Позже ему отказали в условно-досрочном освобождении.

А новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане 1 апреля этого года - на заседании рассказали об имуществе подсудимого в России, ОАЭ, Франции и Казахстане.

Позже стало известно, что Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто. Прокурор Нурмаханов сообщал, что сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.

В Антикоре в апреле этого года заявляли, что еще 50 млрд тенге планируют вернуть по делу Кайрата Сатыбалдыулы.

На днях в Аниткоре рассказали о том, что именно вернул Кайрат Сатыбалдыулы государству.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149248-imushchestvo-eshche-na-50-mlrd-tenge-vernet-satybaldyuly-gosudarstvu/

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