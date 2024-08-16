"Я признаю свои ошибки": Кайрат Сатыбалдыулы попросил прощения у народа и президента

В Сети появилась запись, на которой Кайрат Сатыбалдыулы просит прощения у казахстанского народа и президента. Также осужденный высказался о возврате активов, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах Сатыбалдыулы выступил с речью.

"Для любого гражданина интересы государства должны быть превыше всего. У нас в народе есть поговорка: "жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды".

Я признаю свои ошибки. По уголовному делу в отношении меня я помогаю органам и возвращаю все незаконные средства. Я считаю, что возвращение активов, незаконно вывезенных из страны - это возвращение достояния страны", - сказал Сатыбалдыулы.

По его словам, это одно из важнейших решений, принятых главой государства.

"Увидев такое, никто больше не будет присваивать богатство народа. Я вижу позитивные изменения, происходящие в нашем государстве за последние годы. Мы все должны работать вместе, сообща.

Я полностью поддерживаю политику нашего президента.

Весь нелегальный капитал - до копейки должен быть возвращен в страну, должны быть закон и порядок!" - добавил он.

Также Кайрат Сатыбалдыулы попросил прощения.

"Прошу прощения у народа, у всех тех, кому я навредил, и у главы государства.

Здесь времени много, размышлять тоже. Вину свою признал, полностью раскаиваюсь. Со следствием полностью сотрудничество было. Полностью незаконные активы вернуть надо было, это все возвращается и вернулось.

Политику президента полностью поддерживаю по возврату активов. Думаю, мой пример будет хорошим примером и для других, чтобы какие-то выводы сделать. Где были неправильные действия, где кого обидел, прошу у всех прощения", - заявил Сатыбалдыулы.

Отметим, что сегодня Кайрату Сатыбалдыулы смягчили приговор, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней.

Напомним, что Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто. Прокурор Нурмаханов сообщал, что сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.

В Антикоре в апреле этого года заявляли, что еще 50 млрд тенге планируют вернуть по делу Кайрата Сатыбалдыулы.

На днях в Аниткоре рассказали о том, что именно вернул Кайрат Сатыбалдыулы государству.

Накануне в Генпрокуратуре сообщили, что имущество еще на 50 млрд тенге вернет Сатыбалдыулы государству.