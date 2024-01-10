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Покупал имущество на преступные деньги: новое дело по Сатыбалдыулы передали в суд

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Кайрат Сатыбалдыулы
Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: inbusiness.kz

На брифинге Антикора официальный представитель Арман Тлеукенов рассказал о новых делах в отношении уже осужденного Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня в отношении Кайрата Сатыбалдыулы завершено досудебное расследование по статье 218 части 3 по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства и прибыль от денег Кайрат Сатыбалдыулы приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал средства в банках на территории Казахстана и за границей. Дело находится в суде. Еще один эпизод по неуплате налогов – по данному факту досудебное расследование продолжается", – сообщил официальный представитель Антикора.

В Антикоре добавили, что все активы, которые были у Сатыбалдыулы, арестованы они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма, которая была возвращена государству, превышает 850 млрд тенге.

Отметим, что статья 218 УК РК – это легализация или отмывание денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем. Часть третья данной статьи предусматривает лишение свободы на от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что он может быть причастен и к другим преступлениям. В частности, как рассказали в Антикоре, хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса" ("ЦТС").

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В октябре 2023 года в Генпрокуратуре рассказали, может ли Кайрат Сатыбалдыулы выйти раньше срока по УДО. Однако затем стало известно, что ему отказали в условно-досрочном освобождении.

В декабре стало известно, что правоохранителям удалось обеспечить возврат денежных средств Кайрата Сатыбалдыулы в размере 120 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054786-pokupal-imuschestvo-na-prestupnye-dengi-novoe-delo-po-kayratu-satybaldy-peredano-v-sud/

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