Стали известны новые подробности дела Перизат Кайрат

В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат в АФМ сообщили новые подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, выявлен еще один эпизод противоправной деятельности.

Так, по данным ведомства, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

"В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат Кайрат приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге.

Кроме того, часть средств была израсходована в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", - проинформировали в АФМ.

По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге. Следствие продолжается.

"Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: Астана, ул.Бейбiтшiлiк, 10 или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78", - обратились в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Кроме того, мы подробно рассказывали о ней и чем она занималась до задержания.