Апелляционная инстанция пересмотрела приговор Арыстанбеку Мухамедиулы

Приговор, вынесенный Арыстанбеку Мухамедиулы, был пересмотрен в апелляционной инстанции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горсуда Астаны.

Суд по апелляционной жалобе проходил сегодня, 21 августа.

Как напомнили в пресс-службе суда, ранее Мухамедиулы был осужден за организацию и хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства, организацию злоупотребления полномочиями. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Вместе с экс-министром были осуждены и другие участники дела – Наразхан, Кошенов и Садвокасова – на 7 лет 1 месяц лишения свободы, Сатубалдин и Кочетов – на 7 лет лишения свободы, Жуаспаева – на 2 года, однако она была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

"Иск министерства культуры и спорта РК удовлетворен. С виновных и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге.

Судом первой инстанции установлено, что Мухамедиулы и другие организовали и участвовали в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями. Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебная коллегия суда Астаны согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных и не нашла оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.

Приговор вступил в законную силу.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане. Сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с "Золотым человеком" в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Затем стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. Позже прокурор рассказал, в чем еще обвиняют экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы.

После Арыстанбеку Мухамедиулы и его жене вынесли приговор. А в феврале экс-директора Нацмузея осудили в Астане по еще одному делу. Суд признал его виновным и назначил 11 лет лишения свободы.