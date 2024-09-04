Стало известно, почему задержали акима Багдата Карасаева

Стало известно, по какой причине задержали акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева. Об этом рассказали в прокуратуре региона, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, к задержанию акима по обвинению в коррупции привела совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе.

"Прокуратура и Антикоррупционная служба Алматинской области завершили совместную проверку деятельности мусорного полигона, расположенного в Илийском районе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября 2024 года аким Карасаев был задержан в порядке ст.ст.128-131 УПК РК по подозрению в коррупционной деятельности.

Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам", - поделились в прокуратуре Алматинской области.

4 сентября 2024 года прокуратура направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения и санкционирования меры пресечения.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти. Задержание подтвердили в Антикоре, но подробности не сообщались.

Позже в ведомстве рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Багдат Карасаев является акимом Илийского района с сентября 2018 года. До этого был советником акима Алматинской области, акимом Талдыкоргана, руководителем аппарата акима Алматинской области, акимом Алакольского района.