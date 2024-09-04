Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, почему задержали акима Багдата Карасаева

Опубликовано:

Багдат Карасаев
Багдат Карасаев. Фото: instagram.com/bagdat.karasaev

Стало известно, по какой причине задержали акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева. Об этом рассказали в прокуратуре региона, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, к задержанию акима по обвинению в коррупции привела совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе.

"Прокуратура и Антикоррупционная служба Алматинской области завершили совместную проверку деятельности мусорного полигона, расположенного в Илийском районе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября 2024 года аким Карасаев был задержан в порядке ст.ст.128-131 УПК РК по подозрению в коррупционной деятельности.

Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам", - поделились в прокуратуре Алматинской области.

4 сентября 2024 года прокуратура направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения и санкционирования меры пресечения.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти. Задержание подтвердили в Антикоре, но подробности не сообщались.

Позже в ведомстве рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Багдат Карасаев является акимом Илийского района с сентября 2018 года. До этого был советником акима Алматинской области, акимом Талдыкоргана, руководителем аппарата акима Алматинской области, акимом Алакольского района.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157004-stalo-izvestno-pochemu-zaderzhali-akima-bagdata-karasaeva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie