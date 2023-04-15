Миллиард тенге, 14 квартир и Land Cruiser изъяли у бухгалтера отдела образования Талдыкоргана
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Главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте, передает телеканал "Хабар 24".
По данным телеканала, 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска борцы с коррупцией обнаружили у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.
Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.
В Антикоррупционной службе региона факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из бюджета были постоянными на протяжении нескольких лет. Фигуранты уголовного дела водворены в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее в прокуратуре Жетысуской области сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. В ведомстве пояснили, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования.
По информации надзорного органа, только в декабре 2022 года через школы города было похищено более 750 млн тенге.
В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными: более 700 млн тенге, 500 тыс. долларов США, а также ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомобили, принадлежащие фигурантам дела.
По информации официального сайта, ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган" является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере образования.
Задачи отдела:
- обеспечение дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, дополнительного образования;
- создание и укрепление материально-технической базы системы школьных, дошкольных и внешкольных организаций, развитие их инфраструктуры;
- разработка и реализация комплекса социально-экономических задач в сфере образования;
- способствование развитию системы образования, обеспечение качества образовательных услуг;
- взаимодействие с научными учреждениями в сфере образования;
- создание условий для перехода на двенадцатилетнее среднее общее образование;
- внедрение новых технологий обучения, информатизация образования;
- сохранение и развитие сети организаций образования, совершенствование их образовательного процесса и укрепление материально-технической базы системы образования;
- создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;
- обеспечение повышения социального статуса педагогических работников;
- создание специальных условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями;
- в пределах своей компетенции осуществлять иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016905-milliard-tenge-14-kvartir-i-land-cruiser-izyali-u-buhgaltera-otdela-obrazovaniya-taldykorgana/