Миллиард тенге, 14 квартир и Land Cruiser изъяли у бухгалтера отдела образования Талдыкоргана

Здание Антикора. Кадр из видео: 24.kz

Главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска борцы с коррупцией обнаружили у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

В Антикоррупционной службе региона факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из бюджета были постоянными на протяжении нескольких лет. Фигуранты уголовного дела водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в прокуратуре Жетысуской области сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. В ведомстве пояснили, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования.

По информации надзорного органа, только в декабре 2022 года через школы города было похищено более 750 млн тенге.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными: более 700 млн тенге, 500 тыс. долларов США, а также ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомобили, принадлежащие фигурантам дела.

По информации официального сайта, ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган" является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере образования.

Задачи отдела:

обеспечение дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, дополнительного образования; создание и укрепление материально-технической базы системы школьных, дошкольных и внешкольных организаций, развитие их инфраструктуры; разработка и реализация комплекса социально-экономических задач в сфере образования; способствование развитию системы образования, обеспечение качества образовательных услуг; взаимодействие с научными учреждениями в сфере образования; создание условий для перехода на двенадцатилетнее среднее общее образование; внедрение новых технологий обучения, информатизация образования; сохранение и развитие сети организаций образования, совершенствование их образовательного процесса и укрепление материально-технической базы системы образования; создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики; обеспечение повышения социального статуса педагогических работников; создание специальных условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями; в пределах своей компетенции осуществлять иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016905-milliard-tenge-14-kvartir-i-land-cruiser-izyali-u-buhgaltera-otdela-obrazovaniya-taldykorgana/