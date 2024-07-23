Вынесен приговор по громкому делу о хищении 4,5 млрд тенге в отделе образования Талдыкоргана

В Талдыкоргане вынесен приговор по громкому делу в отношении 21 бухгалтера, которых обвиняли в хищении бюджетных 4,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, в СМУС области Жетісу рассмотрено уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (п.п. 1, 2 ч.4 ст.189 УК), незаконной легализации (п.3 ч.3 ст.218 УК), создании организованной группы, руководстве ею и участии в ней с использованием служебного положения (ч.3 ст.262 УК).

Судом установлено, что в течение 3 лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана С. организовала преступную группу из коллег (7 человек из отдела образования и 14 - из средних школ).

"Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов.

Подсудимые похищенное перечисляли на банковские счета своих родственников, затем распределяли их между собой по преступным ролям, приобретали на них недвижимое имущество, земельные участки, автомашины, драгоценности и т.д.", - отметили в Верховном суде.

Вина подсудимых подтверждалась их показаниями, а также показаниями свидетелей, заключениями специалистов, судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Подсудимые вину признали только в хищении (п.п. 1, 2 ч.4 ст.189 УК), в остальной части просили их оправдать.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, личности подсудимых, признал их виновными и приговорил:

главных фигурантов С., М., Н. от 12 до 15 лет лишения свободы;

15 подсудимых от 7 до 11 лишения свободы;

двоих подсудимых в связи с полным возмещением нанесенного ущерба по п.2 ч.4 ст.189 УК - к 7 годам лишения свободы, условно.

В отношении одного бухгалтера уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям в связи с ее смертью.

Конфискованы денежные средства, ювелирные изделия, недвижимое и движимое имущество осужденных на более 3 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Громкое дело о хищениях в отделе образования Талдыкоргана

Об этом деле стало известно в апреле 2023 года. Тогда в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств.

Затем появилась информация, что главного бухгалтера ведомства задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. У нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

Позже в Антикоре заявили, что по громкому делу проходят 23 человека, а ущерб превышает 4 млрд тенге.

Был задержан и руководитель отдела образования Талдыкоргана. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. Недавно Джолдыханова приговорили к 11 годам лишения свободы.