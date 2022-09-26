Кайрата Сатыбалдыулы осудили на 6 лет лишения свободы

Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: inbusiness.kz

В Астане решением суда Кайрат Сатыбалдыулы был осужден на 6 лет лишения свободы по нескольким статьям уголовного кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Кайрат Сатыбалдыулы и еще ряд подсудимых подписали в суде процессуальное соглашение, где полностью признали вину и согласились на предложенное прокурором наказание.

Виновным бизнесмен признал себя по нескольким статьям:

организация уголовного преступления либо руководство преступной группой;

присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере;

причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Сегодня в столице судья суда №2 района Байконур Нурлан Баяхметов вынес свое решение – он постановил признать виновным подсудимых Сатыбалдыулы, Мухамеджанулы, Бекетова, Конырбаев и Муравьева.

Сатыбалдыулы суд назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности, конфискацию имущества, внесение представления на имя президента о лишении его звания генерал-майор, орденов "Курмет" и "Парасат", а также запрет на занятие должностей на госслужбе, в нацкомпаниях, Нацбанке и так далее на срок в 10 лет.

Остальные подсудимые получили условные сроки – от 2 лет 6 месяцев до 6 лет.

Напомним, что Сатыбалдыулы задержали в марте этого года – тогда сообщалось, что бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре заявили об окончании досудебного расследования – стало известно, что крупные хищения также подозревают в АО "Центр транспортного сервиса".

Также сообщалось, что Сатыбалдыулы уже возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". По словам прокурора, это стало одним из смягчающих обстоятельств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989653-kayrata-satybaldyuly-osudili-na-6-let-lisheniya-svobody/