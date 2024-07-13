Задержали во время заседания в акимате: чиновника судят в Шымкенте

Резонансное дело о хищении бюджетных средств рассматривают в Шымкенте. В этом обвиняют бывшего исполняющего обязанности руководителя управления жилья Азата Момынова, а также подрядчика, передает Otyrar.kz.

На скамье подсудимых - бывший исполняющий обязанности руководителя управления жилья и предприниматель. Оба запретили журналистам снимать себя. Чиновника обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Подрядчика - в присвоении и растрате.

По данным Антикора, они присвоили деньги, которые должны были пойти на техобследование сейсмоустойчивости 216 жилых домов в Шымкенте.

В ходе предварительного слушания сторона защиты ходатайствовала о проведении дополнительных следственных действий. Судья запрос отклонила.

"Ходатайство адвоката с просьбой вернуть уголовное дело прокурору в соответствии со ст.323 УПК отклоняется. Постановление не подлежит обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора. Доказательства несогласия с постановлением могут быть включены в апелляционную жалобу", - отметила судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Айнель Оракбаева.

Чиновника задержали в феврале этого года прямо во время заседания под руководством акима Шымкента. Адвокаты обеспокоены, что этот факт может негативно повлиять на процесс.

"Виновность для органов расследования и прокуроров была предопределена, когда моих подзащитных, одного из них, задержали на заседании у акима города. Я думаю, это нонсенс, считаем это недопустимым", - заявил адвокат Шымырбай Агабеков.

Юристы уверены, что их подзащитные невиновны. По их словам, размер ущерба доказан не был, кроме того, были допущены процессуальные нарушения. Виновность теперь предстоит определять суду. Обвинительный акт зачитают 23 июля.

Напомним, в феврале 2024 года в Шымкенте прямо во время заседания в акимате задержали руководителя управления жилья. Видео с места событий поделился аким города Габит Сыздыкбеков.

На ролике видно, как градоначальник ведет совещание и говорит о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные. В какой-то момент в зал входят сотрудники Антикоррупционной службы, которые подходят к сидящему здесь Азату Момынову и просят его проехать вместе с ними для проведения следственных действий. Чиновник вместе с сотрудниками Антикора удаляется из зала.