Еще 50 млрд тенге планируют вернуть по делу Кайрата Сатыбалдыулы, заявили в Антикоре

По делу Кайрата Сатыбалдыулы планируется вернуть государству еще 50 млрд тенге – в Антикоре озвучили новые подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

"11 апреля текущего года в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Сатыбалдыулы (п.3 ч.3 ст. 218 УК РК) судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов", – говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге.

В Антикоре напомнили, что в ходе следствия Сатыбалдыулы полностью признал свою вину и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем.

А на стадии досудебного расследования Антикоррупционная служба обеспечила возврат в пользу государства имущественных активов и денежных средств подсудимого и связанных с ним лиц на общую сумму более 732 млрд тенге (административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа).

В ведомстве также добавили, что расследование в отношении данного лица по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет продолжается.

Сегодня стало известно, что Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто. Прокурор Нурмаханов сообщил, что на прошлом судебном заседании сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.

Судья заявил, что предоставляет "разумный срок" сторонам на указанные процессы.

Напомним, что новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане 1 апреля – на заседании рассказали об имуществе подсудимого в России, ОАЭ, Франции и Казахстане.

Также сторона обвинения рассказала, как Сатыбалдыулы мог легализовать миллиарды тенге, и что на них покупал.

Ранее в Антикоре рассказывали, что Кайрат Сатыбалдыулы на преступно добытые средства приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал средства в банках на территории Казахстана и за границей.

В начале февраля сообщалось, что Антикоррупционная служба направила в бюджет Казахстана еще 44,6 млрд тенге, возвращенные государству в рамках дела Кайрата Сатыбалдыулы.

Отметим, что в сентябре 2022 года суд признал Сатыбалдыулы виновным по другому делу о хищениях и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Позже ему отказали в условно-досрочном освобождении.