Кайрату Сатыбалдыулы изменили приговор

Кайрату Сатыбалдыулы смягчили приговор, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на суды ВКО.

Как сообщает пресс-служба судов ВКО, судом рассмотрено ходатайство осужденного Кайрата Сатыбалдыулы о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Ранее приговором суда Сатыбалдыулы был осужден по двум статьям (растрата вверенного имущества и причинение ущерба без цели хищения) к 6 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.

"В своем ходатайстве осужденный указал на то, что исполнил все требования законодательства для подачи ходатайства о замене наказания более мягким видом. Осужденный поддержал свое ходатайство, просил его удовлетворить. В качестве доводов указал, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге", - говорится в сообщении суда в Facebook-аккаунте.

Отмечается, что представитель исправительного учреждения поддержал ходатайство осужденного. Прокурор также просил ходатайство Сатыбалдыулы удовлетворить, мотивируя тем, что последний выполнил все условия для замены наказания, а также добровольно передал государству другое имущество.

По данным суда, статья 73 УК РК предусматривает возможность замены лицу, осужденному за преступления средней тяжести или тяжкие преступления, оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания при следующих условиях:

после отбытия не менее 1/3 срока наказания;

в случае полного возмещения причиненного ущерба;

отсутствия злостных нарушений порядка отбывания наказания.

Сатыбалдыулы, по данным суда, совершены преступление средней тяжести и тяжкое преступление, и он уже отбыл более 1/3 части наказания.

Кроме этого, администрацией исправительного учреждения осужденный характеризуется положительно, имеет поощрение за активное участие в воспитательных мероприятиях, состоит в добровольной организации осужденных.

Также Сатыбалдыулы полностью возместил ущерб, причиненный преступлениями. Взысканные приговором суда суммы (процессуальные издержки, принудительный платеж) оплачены, сообщает пресс-служба суда.

"На основании вышеизложенного, суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней.

За Сатыбалдыулы установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы, осужденный подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания", - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда на него возложены следующие обязанности:

явиться в течение 10 дней со дня вступления постановления суда в законную силу в службу пробации по месту жительства для постановки на учет;

не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (службы пробации);

выполнять другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.

Также Сатыбалдыулы разъяснено, что в случае неисполнения обязанностей ограничение свободы заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что в сентябре 2022 года суд признал Сатыбалдыулы виновным по другому делу о хищениях и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Позже ему отказали в условно-досрочном освобождении.

А новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане 1 апреля этого года - на заседании рассказали об имуществе подсудимого в России, ОАЭ, Франции и Казахстане.

Позже стало известно, что Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто. Прокурор Нурмаханов сообщал, что сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.

В Антикоре в апреле этого года заявляли, что еще 50 млрд тенге планируют вернуть по делу Кайрата Сатыбалдыулы.

На днях в Аниткоре рассказали о том, что именно вернул Кайрат Сатыбалдыулы государству.