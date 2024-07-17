Экс-главу отдела образования осудили в Талдыкоргане

В СМУС области Жетісу рассмотрено уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела образования, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Дело рассматривалось по ч.3 ст.24 - ч.4 ст.366 УК. Судом установлено, что бывший руководитель отдела образования обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и ее двумя подельниками (в отношении них заведено отдельное уголовное производство по факту хищения).

"Пользуясь своим служебным положением, он потребовал от бухгалтера за увольнение с занимаемой должности или покровительство взятку в 380 млн тенге.

Бухгалтер с подельниками собрали 200 млн тенге и передали их руководителю через его водителя. Позже, когда руководитель потребовал оставшуюся сумму денег, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы и руководитель был задержан при получении взятки в 80 млн тенге", - рассказали в Верховном суде.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.

Прокурор просил назначить ему 11 лет лишения свободы. Сторона защиты попросила вынести оправдательный приговор. Подсудимый вину не признал.

Суд при назначении наказания учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, это наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающие - нарушение присяги госслужащего.

Санкция ч.4 ст.366 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо от 10 до 15 лет лишения свободы.

При этом в соответствии с ч.3 ст.56 УК срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера основного вида наказания.

Подсудимый признан виновным и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, апреле 2023 года в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. Позже в Антикоре заявили, что по громкому делу проходят 23 человека, а ущерб превышает 4 млрд тенге.

Также появилась информация, что задержан руководитель городского отдела образования. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. С санкции суда он был заключен под стражу.