Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто

В Астане продолжился суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы, обвиняемого в отмывании денег и имущества – для возврата его активов государству запросили дополнительное время, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор Елдар Нурмаханов сообщил, что на прошлом судебном заседании сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.

"В рамках этого соглашения обсуждается вопрос о передаче в доход государства активов, находящихся как в Казахстане, так и за рубежом – это объекты недвижимости, люксовые авто, драгоценности, денежные средства и коммерческая недвижимость.

В настоящее время комитет по возврату активов прорабатывает механизм и сроки возврата этих незаконных активов. Процедура возврата требует времени. (…) Также госорган должен удостовериться в реальной стоимости передаваемого актива – для этого необходимо проведение экспертизы", – сообщил прокурор.

Адвокат Сатыбалдыулы заявил, что на указанные активы наложен арест и заявил ходатайство о его снятии "для более быстрой их передачи в доход государства".

Судья заявил, что предоставляет "разумный срок" сторонам на указанные процессы. Заседание будет продолжено после предоставления сторонами процессуального соглашения.

Напомним, что новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане 1 апреля – на заседании рассказали об имуществе подсудимого в России, ОАЭ, Франции и Казахстане.

Также сторона обвинения рассказала, как Сатыбалдыулы мог легализовать миллиарды тенге, и что на них покупал.

Ранее в Антикоре рассказывали, что Кайрат Сатыбалдыулы на преступно добытые средства приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал средства в банках на территории Казахстана и за границей.

В начале февраля сообщалось, что Антикоррупционная служба направила в бюджет Казахстана еще 44,6 млрд тенге, возвращенные государству в рамках дела Кайрата Сатыбалдыулы.

Отметим, что в сентябре 2022 года суд признал Сатыбалдыулы виновным по другому делу о хищениях и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Позже ему отказали в условно-досрочном освобождении.