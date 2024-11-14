Учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков

АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

Как заявили в АФМ, основная часть пожертвований использована подозреваемой для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Сообщается, что весной этого года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге.

В этот же период, по данным ведомства, она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге.

Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Перизат, как сообщили в АФМ, неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как "St. Regis", "Shangri-La", "Palazzo Versace" и "Kempinski". В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, а также посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.

"Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда. Таким образом, своими противоправными действиями Перизат К. нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности", - говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана.

"Если Вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный ном.: 21384)", - призвали в ведомстве.

Напомним, весной в Казахстане случились паводки. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота.

Правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Позже стало известно, что 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям, пострадавшим от паводков.

Отметим, что во время паводков ряд благотворительных организаций откликнулись помочь пострадавшим от паводков - пункты сбора помощи открыли в ряде городов.

По данным официального сайта благотворительного фонда, который возглавляет Перизат Кайрат, общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan организовал сбор помощи пострадавшим от паводков и наводнений в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Абайской, Акмолинской и Улытауских областях. Казахстанцы могли переводить деньги на счет фонда.