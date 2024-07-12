Стали известны подробности задержания начальника ДУИС по СКО

В Антикоррупционной службе рассказали подробности задержания начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

Как сообщает Агентство по противодействию коррупции РК в своем официальном Telegram-канале, он подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.

С санкции суда подозреваемый взят под домашний арест.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО. Ее подтвердили в Антикоррупционной службе и пообещали позже рассказать подробности.

По данным официального сайта ДУИС по СКО, с мая 2023 года департамент возглавляет Адлет Мустафинов.

Карьеру он начинал в 2000 году инспектором МОНП по Павлодарскому региону УКНП по Павлодарской области. Затем занимал различные посты в данном регионе.

С 2013 по 2016 годы был заместителем начальника оперативного управления, начальником отдела оперативной работы, взаимодействия с правоохранительными органами КУИС МВД РК.

С 2016 по 2018 годы занимал пост заместителя начальника ДУИС по СКО.

С 2018 по 2020 годы работал заместителем начальника ДУИС по Нур-Султану.

С 2020 по май 2023 года был начальником ДУИС по Павлодарской области.