Активы Кайрата Сатыбалдыулы на 120 млн долларов вернули в Казахстан

В декабре этого года правоохранителям удалось обеспечить возврат денежных средств Кайрата Сатыбалдыулы в размере 120 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщили представители ведомства, в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

"Только в декабре текущего года в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств К. Сатыбалдыулы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

"Таким образом, всего Антикоррупционной службой за последние 2 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге", – добавили представители Антикора.

В их число, по данным ведомства, входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры, автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Сейчас работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Напомним, Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что он может быть причастен и к другим преступлениям. В частности, как рассказали в Антикоре, хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса" ("ЦТС").

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В октябре 2023 года в Генпрокуратуре рассказали, может ли Кайрат Сатыбалдыулы выйти раньше срока по УДО. Однако вчера стало известно, что ему отказали в условно-досрочном освобождении.

Позже в суде объяснили, что замене наказания более мягким видом суд должен оценить позитивные изменения в поведении осужденного, свидетельствующие о его исправлении.

"Суд, проанализировав характеризующие данные, пришел к выводу, что поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды. Наличие указанных обстоятельств недостаточно для вывода, что осужденный твердо встал на путь исправления.

Таким образом, суд пришел к выводу, что замена Сатыбалдыулы наказания в виде лишения свободы на ограничения свободы является преждевременной", – объясняли представители суда.