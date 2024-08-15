Элитное жилье в Дубае и на Лазурном берегу: какие активы возвращает Кайрат Сатыбалдыулы (фото, видео)
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Сегодня в комитете по возврату активов Генпрокуратуры РК отчитались об активах, которые возвращает Кайрат Сатыбалдыулы в собственность государства, передает NUR.KZ.
Как рассказали сегодня в комитете по возврату активов Генпрокуратуры Казахстана, Кайрат Сатыбалдыулы возвращает государству активы на более чем 50 млрд тенге. По информации ведомства, ведется работа по исполнению Сатыбалдыулы условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.
Отмечается, что с учетом оценки общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге. На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге.
Так, в собственность государства вернули, к примеру, торговый и бизнес-центры в Алматы, стоимость объектов превышает 15 млрд тенге, а также роскошный жилой дом в Астане за 430 млн тенге, площадью 600 кв. метров.
Кроме того, государству Сатыбалдыулы вернет активы в виде двух люксовых автомобилей - Rolls-Royce Cullinan 2021 года (на фото снизу) и Aston Martin 2019 года выпуска.
Обе машины из ОАЭ, их общая стоимость - 450 тысяч долларов.
В собственность государства перейдут также 4 офисных помещения в Астане за 400 млн тенге.
Что касается недвижимости за границей, Генпрокуратура, среди прочих объектов, назвала:
- люксовые виллы в премиальном секторе Дубая стоимостью 42 млн долларов;
- 4 элитные квартиры во Франции за 8 млн евро, к слову, апартаменты расположены в курортной зоне Лазурного берега;
- 5 квартир в премиальных ЖК Москвы за 5 млрд тенге: квартиры оснащены дорогостоящей мебелью и техникой;
- двухэтажные апартаменты в более 300 кв. метров, в их собственности - 10 парковочных мест и нежилых помещений.
С учетом других дел всего за 2,5 года он вернул государству активы на 783 млрд тенге, рассказали в ГП.
Напомним, что в сентябре 2022 года суд признал Сатыбалдыулы виновным по другому делу о хищениях и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Позже ему отказали в условно-досрочном освобождении.
А новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане 1 апреля этого года - на заседании рассказали об имуществе подсудимого в России, ОАЭ, Франции и Казахстане.
Позже стало известно, что Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто. Прокурор Нурмаханов сообщал, что сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.
В Антикоре в апреле этого года заявляли, что еще 50 млрд тенге планируют вернуть по делу Кайрата Сатыбалдыулы.
На днях в Аниткоре рассказали о том, что именно вернул Кайрат Сатыбалдыулы государству.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149312-elitnoe-zhile-v-dubae-i-na-lazurnom-beregu-kakie-aktivy-vernul-kayrat-satybaldyuly-foto-video/