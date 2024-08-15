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Элитное жилье в Дубае и на Лазурном берегу: какие активы возвращает Кайрат Сатыбалдыулы (фото, видео)

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Жилой дом в Астане за 430 млн тенге
Дом в Астане за 430 млн тенге. Фото: t.me/GenPr

Сегодня в комитете по возврату активов Генпрокуратуры РК отчитались об активах, которые возвращает Кайрат Сатыбалдыулы в собственность государства, передает NUR.KZ.

Как рассказали сегодня в комитете по возврату активов Генпрокуратуры Казахстана, Кайрат Сатыбалдыулы возвращает государству активы на более чем 50 млрд тенге. По информации ведомства, ведется работа по исполнению Сатыбалдыулы условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

Отмечается, что с учетом оценки общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге. На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге.

Так, в собственность государства вернули, к примеру, торговый и бизнес-центры в Алматы, стоимость объектов превышает 15 млрд тенге, а также роскошный жилой дом в Астане за 430 млн тенге, площадью 600 кв. метров.

Торговый и бизнес-центры в Алматы стоимостью свыше 15 млрд тенге
Объект в Алматы. Скриншот: t.me/GenPr

Жилой дом в Астане, 600 кв м, 430 млн тенге
Дом в Астане за 430 млн тенге. Скриншот: t.me/GenPr

Жилой дом в Астане за 430 млн тенге
Внутри дома. Скриншот: t.me/GenPr

Кроме того, государству Сатыбалдыулы вернет активы в виде двух люксовых автомобилей - Rolls-Royce Cullinan 2021 года (на фото снизу) и Aston Martin 2019 года выпуска.

Обе машины из ОАЭ, их общая стоимость - 450 тысяч долларов.

Rolls-Royce Cullinan 2021 года
Rolls-Royce Cullinan. Скриншот: t.me/GenPr

В собственность государства перейдут также 4 офисных помещения в Астане за 400 млн тенге.

Офисные помещения в Астане
Офисные помещения в Астане. Скриншот: t.me/GenPr

Что касается недвижимости за границей, Генпрокуратура, среди прочих объектов, назвала:

  • люксовые виллы в премиальном секторе Дубая стоимостью 42 млн долларов;
  • 4 элитные квартиры во Франции за 8 млн евро, к слову, апартаменты расположены в курортной зоне Лазурного берега;
  • 5 квартир в премиальных ЖК Москвы за 5 млрд тенге: квартиры оснащены дорогостоящей мебелью и техникой;
  • двухэтажные апартаменты в более 300 кв. метров, в их собственности - 10 парковочных мест и нежилых помещений.

С учетом других дел всего за 2,5 года он вернул государству активы на 783 млрд тенге, рассказали в ГП.

Виллы в Дубае
Виллы в Дубае. Скриншот: t.me/GenPr

Квартиры во Франции
Квартиры во Франции. Скриншот: t.me/GenPr

Квартиры во Франции
Вид из квартиры во Франции. Скриншот: t.me/GenPr

Элитные ЖК в Москве
Элитные ЖК в Москве. Скриншот: t.me/GenPr

Двухэтажные апартаменты
Двухэтажные апартаменты. Скриншот: t.me/GenPr

Напомним, что в сентябре 2022 года суд признал Сатыбалдыулы виновным по другому делу о хищениях и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Позже ему отказали в условно-досрочном освобождении.

А новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане 1 апреля этого года - на заседании рассказали об имуществе подсудимого в России, ОАЭ, Франции и Казахстане.

Позже стало известно, что Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто. Прокурор Нурмаханов сообщал, что сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.

В Антикоре в апреле этого года заявляли, что еще 50 млрд тенге планируют вернуть по делу Кайрата Сатыбалдыулы.

На днях в Аниткоре рассказали о том, что именно вернул Кайрат Сатыбалдыулы государству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149312-elitnoe-zhile-v-dubae-i-na-lazurnom-beregu-kakie-aktivy-vernul-kayrat-satybaldyuly-foto-video/

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