"У вас все такие?": судья по делу Гульмиры Сатыбалды высказался о свидетелях стороны защиты

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Сегодня показания дала старшая сестра подсудимой, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Во время допроса свидетель, отвечая на вопросы, несколько раз уходила от темы. Старшую сестру подсудимой попросили отвечать коротко и по делу. Однако в очередной раз свидетель стала рассказывать личные подробности семьи Абая Жунусова (потерпевший - прим. ред.), в том числе и информацию, касающуюся детей.

Судья прервал показания свидетеля и напомнил представителям СМИ о том, что не все озвученные данные подлежат оглашению. А после этого обратился к стороне защиты с фразой: "У вас все такие свидетели?".

Адвокат Сатыбалды отметила, что данная фраза является некорректной.

"Свидетель конкретно свидетельствует о той ночи и о тех обстоятельствах, когда якобы Абая Жунусова похитили. "Такие свидетели" – нам непонятна ваша фраза, уважаемый суд.

Наша защита строится на определенных обстоятельствах. И если свидетель не понимает, либо Тенизбаев (представитель потерпевшего Абая Жунусова - прим. ред.) задает вопросы, мы не можем за это отвечать. "Такие свидетели". Я считаю, что нельзя так говорить, это, наверное, некорректно", - отметила адвокат Гульмиры Сатыбалды.

"Мое мнение такое: если бы дело было бракоразводным, связанным с воспитанием детей, разделом имущества, были бы уместны такие показания. Но у нас уголовный суд", - заявил судья.

Высказалась и подсудимая Гульмира Сатыбалды, которая отметила, что ее сестра только высказывала свое мнение на поставленный вопрос.

"Это моя родная сестра, я против была, чтобы она пришла. Но она хотела свидетельствовать. Раз все братья обвиняют", - высказалась подсудимая.

После этого представитель потерпевшего заявил, что хочет прекратить допрос, так как замешаны родственные отношения.

"Они сестры. Она будет давать показания в защиту своей сестры. Поэтому нет смысла допрашивать", - заявил Тенизбаев.

На этом допрос свидетеля был завершен. Адвокат Сатыбалды заявила о допросе еще двух свидетелей.

На предыдущем заседании по делу Гульмиры Сатыбалды зачитали показания свидетеля Мейрхата Касымбаева, где он заявил об угрозах со стороны Кайрата и Гульмиры Сатыбалды. До этого сообщалось, что потерпевшего по делу Гульмиры Сатыбалды удалили из зала суда за нарушение порядка.

Ранее сообщалось, что предыдущее судебное заседание по делу Гульмиры Сатыбалды было сорвано. Потерпевший Абай Жунусов начал эмоциональное выступление и перешел к оскорблениям, из его уст звучали такие слова как "козел и сволочь". В итоге участники процесса перешли на крик и взаимные обвинения. Подсудимых вывели из зала суда.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды и группой лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады. Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

А в начале апреля стало известно о том, в совершении каких еще преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды. Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая.

Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы, поэтому женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

Также в суде бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

В начале июля показания дал бывший юрист компании Baur Kazakhstan Динмухамед Жумадильда. А свидетель Жаксылык Калиев в суде рассказал об угрозах со стороны Гульмиры Сатыбалды.