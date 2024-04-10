Антикор: Расследование уголовного дела в отношении Гульмиры Сатыбалды завершено

Официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на брифинге рассказал, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ.

Данияр Бигайдаров сообщил, что Антикоррупционной службой завершено расследование по подозрению Сатыбалды Гульмиры, экс-супруги Кайрата Сатыбалдыулы, и других лиц по фактам незаконного лишения свободы, вымогательства в особо крупном размере, самоуправства, повлекших тяжкие последствия.

"В отношении Гульмиры Сатыбалды с санкции следственного суда Алматы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время участники процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, по результатам ознакомления дело планируется направить в суд", - указал он.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

Тогда в Антикоре сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

До оглашения приговора Сатыбалды произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.