Предварительное судебное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды началось в Алматы

В Алматы начался судебный процесс по делу Гульмиры Сатыбалды. Как отметил судья по делу, среди других статей Гульмире Сатыбалды вменяют вымогательство в особо крупном размере, передает NUR.KZ.

Сегодня в СМУС Алматы проходит предварительное слушание по делу. Кроме Гульмиры Сатыбалды на скамье подсудимых Мади Батыршаев. Оба они находятся в СИЗО, при этом Сатыбалды находится в следственном изоляторе Астаны.

Судья Мартпек Какимжанов сообщил, что во время предварительного слушания должны быть выслушаны ходатайства сторон, а также выявить, имеется ли препятствие, чтобы суд назначил главное судебное разбирательство по делу.

"Порядок будет следующим: суд выяснит личность подсудимых, гособвинитель изложит обвинение, которое предъявлено обоим подсудимым, затем суд заслушает ходатайства и заявления участников процесса - суд выяснит другие процессуальные вопросы, после чего удалится в совещательную комнату и примет решение по итогам ходатайств", - заявил судья Мартпек Какимжанов.

Напомним, в начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

В начале мая стало известно, что дело Гульмиры Сатыбалды направлено в суд.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.