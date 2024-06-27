Свидетель по делу Гульмиры Сатыбалды рассказал, как она заставила его переписать свою долю в компании

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды показания дал свидетель Ернар Мурат, который на протяжении 12 лет работал водителем у потерпевшего Абая Жунусова, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

13 февраля 2019 года свидетель Ернар Мурат находился в командировке. А когда вернулся, отправился в дом потерпевшего Абая Жунусова. В то время он уже был под домашним арестом.

"Дома были посторонние люди в гражданской и спортивной форме. Меня встретил Батыршаев (Мади - подсудимый - прим. ред.) и приказал, чтобы я с этого момента выполнял то, что он говорит. Сказал, что теперь мой директор он и Гульмира Сатыбалды.

В дом впускали и выпускали по разрешению Батыршаева. Но так как я еще занимался делами супруги Абая Жунусова Раи, я связался с ней. Но она сказала, что будет звать меня по необходимости, сказала, чтобы я не приезжал в этот дом", - сообщил свидетель.

Напомним, что супруга потерпевшего Абая Жунусова является также сестрой подсудимой Гульмиры Сатыбалды. Также, по словам свидетеля, с ним связалась подсудимая.

"Мне позвонила Гульмира Сатыбалды и угрожающим, приказным тоном сказала мне поехать в Астану в компанию "Казградстрой". Затем мне позвонила секретарь и сказала, что мне купили билеты. 18 числа я вылетел в Астану. Там меня встретил дежурный водитель и отвез в офис.

На меня были записаны 60% акций компании. Это 30% - Абая Жунусова и 30% - Гульмиры Сатыбалды. На меня их переписали ранее по просьбе Абая Жунусова. Он сказал, что я являюсь доверенным человеком и попросил переписать на меня акции. 18 числа я прибыл в офис, где находилась Гульмира Сатыбалды. В грубом приказном тоне она начала говорить мне, что мой шеф выкрал деньги, поэтому я должен переписать 60% акций тому, кого она назовет. На вопрос о том, знает ли Абай Жунусов об этом, Гульмира Сатыбалды ответила, что Абай нынче никто и все будет по ее указу. Абай скоро сядет в тюрьму и, если я не сделаю что приказано, то пойду за ним", - рассказал свидетель.

После приехал нотариус и Касымбаев, на которого свидетель переписал свою долю. Взамен он ничего не получил.

"Я вылетел в Алматы. Раи тогда в городе не было, она улетела уже. Мне нужно было войти в дом и оставить вещи. По разрешению Раи я вошел в дом. Все мои личные вещи и телефон я оставлял у охраны. Абай Жунусов просидел около 165 дней под домашним арестом, все мы заходили только по разрешению Батыршаева. Приходили юристы компании, представители банка, Мекешева. Но когда приезжали мать и братья, их не впускали. Даже во двор ему не разрешали выходить.

Не по его воле Жунусова забирали на встречи с Кайратом Сатыбалды. В эти дни Батыршаев всегда приходил и заранее за два часа до встречи предупреждал, чтобы он сидел готовым, помылся и побрился. Потом его забирали с конвоем", - сказал свидетель.

Это свидетелю известно, потому что почти каждый день он находился в доме Абая Жунусова, и даже иногда там ночевал. У свидетеля спросили, пытался ли он сообщить о происходящем в правоохранительные органы.

"Я спросил об этом у Абая. Он еще в первые дни сказал, чтобы я никуда не обращался. Сказал: "Это ради безопасности его, его семьи и детей". Я знал Гульмиру Сатыбалды много лет и сам боялся, так как знал, что она жена Кайрата Сатыбалды и невестка Назарбаева. Знал, что будет бесполезно обращаться в правоохранительные органы", - объяснил свидетель.

После возможность задать вопрос была у подсудимых. Гульмира Сатыбалды сказала свидетелю вспомнить, когда она просила о том, чтобы ее 30% доли в компании были переписаны на него. Подсудимая отметила, что со свидетелем они только здоровались, и лично она его о таком никогда не просила.

"Вспоминайте. Это важно. Это моя судьба решается. Мне вменяют 194-ую (статью УК РК - прим. ред.) - это от семи до 13 лет с конфискацией имущества. И вы будете протестовать, что я вопрос задаю? А я вас спокойно выслушала, позволила говорить что хотите и как хотите, уважаемые люди. Вы меня обвиняете в особо тяжком", - высказалась Гульмира Сатыбалды.

Отвечая на вопросы, свидетель пояснил, что ни на чью долю он лично не претендует. Хочет, чтобы 30% доли вернулись Абаю Жунусову. Никаких личных претензий к Гульмире Сатыбалды он не имеет, добавил свидетель.

В начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший Касым Жунусов рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании "Baur Kazakhstan".

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как: "Я тебя увезу в лес и закопаю".

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.