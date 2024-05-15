Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, передает корреспондент NUR.KZ.

После того, как прокурор зачитал обвинительный акт Гульмире Сатыбалды и второму подсудимому, судья уточнил, понятно ли ей обвинение по трем статьям и, получив утвердительный ответ, задал вопрос, хочет ли она, чтобы дело рассматривалось присяжными заседателями.

"Одна из статей, которая вам предъявлена, относится к категории особо тяжких - вымогательство. В данном случае я должен выяснить вашу позицию: вы должны определиться - вы желаете, чтобы дело рассмотрел судья или присяжные заседатели?" - заявил судья Мартпек Какимжанов.

"Я вам доверяю", - сообщила Гульмира Сатыбалды.

Между тем ее защитники заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, посчитав, что обвинение, по их мнению, незаконно квалифицировало действия по пункту 2 части 4 статьи 194 УК РК (Вымогательство в особо крупном размере). Они заявили, что данная статья предполагает корыстный умысел, тогда как, по словам адвоката, Сатыбалды хотела лишь вернуть свои активы.

Напомним, начале апреля рассказывалось, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Сегодня прошло предварительное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.