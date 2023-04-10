Обвинение в похищении человека: Гульмира Сатыбалды заключила соглашение с потерпевшей

Документ. Иллюстративное фото: michaelmjc/Getty Images

Адвокат Гульмиры Сатыбалды сообщила, что подсудимая заключила медиативное соглашение с Айгуль Мекешевой, похищение которой она, по мнению обвинения, организовала ранее, передает корреспондент NUR.KZ.

О заключении соглашения с несколькими потерпевшими сторона защиты заявила в суде.

"Мы заключили медиативное соглашение и просим приобщить его к материалам дела. Подписантами являются пять сторон. Это Гульмира Сатыбалды, Аскар Джусупов, Мади Батыршаев, Рашид Утебеков, Айгуль Мекешева и Бектыбаев.

Мы согласились, что Джусупов передает долю в 46,75% акций "Galanz Bottlers". Эти акции принимает Айгуль Мекешева и отказывается от исковых требований.

Также Батыршаев в счет возмещения причиненного вреда передает 25% доли в уставном капитале "Maxi Bottlers", – сообщила адвокат Гульмиры Сатыбалды Асемгуль Даниалова.

Бизнесмен Турсен Алагузов, который также является потерпевшим по делу, заявил, что он против этого медиативного соглашения.

По его словам, медиатор не учел притязания третьих лиц при подписании соглашения – это сам Алагузов и залогодержатель Jusan bank, поскольку акции находятся в залоге банка.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта прошлого года - Антикоррупционная служба тогда начала досудебное расследование в отношении самого Сатыбалдыулы, его бывшей жены и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

В конце марта 2022 года в Антикоре сообщили, что Гульмиру Сатыбалды вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге в 2021 году.

Около года назад появились новые подробности по делу Сатыбалды – на этот раз стало известно, что женщину подозревают в хищении средств, предназначавшихся для ремонта объектов зимней Универсиады.

В сентябре 2022 года выяснилось, что Гульмиру Сатыбалды и ее доверенных лиц подозревают еще и в похищении человека.

В декабре Антикоррупционная служба завершила расследование по ее делу. Суд по делу Гульмиры Сатыбалды начался в январе.

В начале марта суд отказал ей в домашнем аресте. Также выяснилось, что Сатыбалды пыталась пересечь границу Казахстана.

Ранее в суде Астаны Гульмире Сатыбалды предъявили обвинение – в деле фигурируют несколько уголовных статей за самоуправство и организацию похищения человека.

Отметим, что в суде прокурор рассказала, как подсудимая могла организовать похищение человека, и с какой целью это было сделано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016163-obvinenie-v-pohischenii-cheloveka-gulmira-satybaldy-zaklyuchila-soglashenie-s-poterpevshey/