"Я тебя увезу в лес и закопаю": свидетель рассказал об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды выступил свидетель Батыржан Оразбаев, который восемь лет проработал на разных должностях в "Baur Kazakhstan", передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Свидетель Батыржан Оразбаев находился в автомобиле вместе с подсудимыми Гульмирой Сатыбалды и Мади Батыршаевым, когда они ехали за потерпевшим Абаем Жунусовым в дом его матери. В это время Гульмира Сатыбалды разговаривала по телефону с неким "Ереке" или "Нурике", рассказал свидетель.

"Она говорила, что сейчас приедут парни с "игрушками". Я думаю, что здесь речь шла не об игрушках, они говорили про оружие" - рассказал свидетель.

При встрече с подсудимой у Абая Жунусова не было возможности оправдаться и вообще что-либо сказать, отметил свидетель. Прокурор спросил у него о том, слышал ли он такие слова от Гульмиры Сатыбалды: "Я тебя увезу в лес и закопаю".

"Да я слышал такого рода слова, что она сейчас даст приказ ребятам", - пояснил свидетель.

Также Батыржан Оразбаев рассказал, почему ушел из компании.

"В 2019 году в феврале мне сказали стать снабженцем или юристом. Но у меня нет подходящего образования и я уволился. Но когда я забирал трудовую книжку, я увидел, что в период с февраля по октябрь меня оформили как юриста. Но я не приходил на работу и никакую зарплату не получал", - рассказал свидетель.

Напомним, в начале мая текущего года дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направили в суд. Агентством по противодействию коррупции было завершено расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

В начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Замет третий потерпевший Касым Жунусов рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.