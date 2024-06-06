"Она вела себя нагло и цинично": потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды дал показания в суде

На главном судебном разбирательстве по делу Гульмиры Сатыбалды в Алматы выступил потерпевший Абай Жунусов, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

"В период моего нахождения в 2019 году в доме, где меня держали по указанию Сатыбалды, ко мне приходил юрист, который занимался подписанием документов и оформлением долей компании и имущества. Мне удалось записать на мобильный телефон разговоры.

Мобильный телефон я нашел дома, когда был под домашним незаконным арестом. И тогда, согласно аудиозаписям, юрист подтверждает, каким образом он вошел в дом, где я содержался. Это говорит о том, что он получил разрешение Батыршаева.

Жумадильда (юрист - прим. ред.) по поручению Гульмиры приходил несколько раз, во время одного из посещений с ним был нотариус", - говорит потерпевший.

По словам потерпевшего, Жумадильда сообщил, что получает долг в размере 1 370 млн тенге и потребовал оформить сделку нотариально. А также выдвинул требования о передаче акций.

"В тот день Жумадильда первое, что потребовал - чтобы я подписал договор займа на 1 370 млн. Это была материальная помощь. Гульмира преследовала цель, чтобы этот долг к ней перешел, и требовала, чтобы я подписал договор займа, что я получил долг задним числом и в счет погашения долга передаю требования компании.

Жумадильда требовал, чтобы акции, которые принадлежали мне, я переписал на помощника Радионова Игоря - он раньше являлся водителем Кайрата Сатыбалды, и перешел потом к Гульмире как личный водитель и помощник. Жумадильда требует, чтобы я на него переоформил акции компании Baur Kazakhstan.

В этот момент я попросил оставить документы на изучение и подождать. Я сказал, что подписывать не буду, что у Гульмиры не занимал, а "то, что ты делаешь, это незаконно. Я не собираюсь подписывать и не собираюсь отдавать финансовую помощь".

Я сказал ждать результатов проверки, которую назначил Кайрат Сатыбалды, виновен ли я. Каждый раз, когда я в чем-то отказывался, на меня оказывали давление.

Жумадильда подписывал другие документы, решение акционеров, где нужно было подписать задним числом решение участника компании о назначении руководителей компании. В том числе, утвердить состав совета директоров. Также я подписывал по требованию Гульмиры решение о передаче имущества, принадлежавшего компании, в залог "Нурбанку", - рассказал потерпевший.

По его словам, чтобы получить доступ к дому, где он находился, Жумадильда должен был получить разрешение Сатыбалды и Батыршаева.

"Хочу обратить внимание, что имущество когда оприходовали - там есть решение, принятое советом директоров - когда люди принимали решение, они не были уполномочены", - говорит он.

Как говорит потерпевший, он понимал масштаб проблемы, когда был изолирован, и масштаб давления, который был оказан.

"У меня возле дома отобрали паспорт, в офисе - телефон, у меня не было возможности кому-либо сообщить, домашний телефон тоже забрали. Когда ко мне заходили, они оставляли телефоны у охраны. Когда случился инцидент с Батыршаевым, мы вызвали медработников, я вызывал еще полицию, которую успели развернуть. Я не смог ничего предпринять… если бы я сообщил, со мной случилось бы еще хуже.

Жумадильда понимал, что произошло; как юрист понимал, что совершает противоправные действия, но он выполнял поручения Сатыбалды. Она вела себя нагло и цинично, понимая, что ее действия будут безнаказанны. Она показывала, что за ней стоит Кайрат Сатыбалды. Она показала своему окружению, что может с вами случиться (на примере потерпевшего - прим. ред.)", - рассказал он.

Он добавил, что ее боялись.

"Когда 16 или 17 февраля пришел человек… позже я узнал, что он был директором астанинского филиала, про него говорили, что он от имени Самата Абиша будет вести переговоры. Я понимал, что этим делом будет заниматься Абиш сам. Когда такие люди приходят, о таких говорят… конечно, ты боишься. Гульмира постоянно говорила громкие имена, прикрывалась ими. Люди были вознаграждены за противоправные действия против меня. Например, Батыршаев - трехкомнатной квартирой, Радионов - ему подарили квартиру в Астане. Еще одному участнику подарили трехкомнатную квартиру в Астане", - говорит он.

Потерпевший назвал еще несколько фамилий людей, которым, с его слов, были также подарены квартиры и рассказал, как на него оказывалось давление.

"Я находился под незаконным лишением свободы. Жумадильда когда приходил, передавал требования и говорил, что обязаны подписать. Я не чувствовал себя свободным человеком, я себе не принадлежал.

В тот момент открывалась кредитная линия, для этой цели нужно было решение Baur Kazakhstan. Кредитная линия была открыта 14 января 2019 на 8 млрд тенге, цели были – рефинансирование существующей кредитной линии в ВТБ 3 млрд тенге, 400 млн на погашение личного долга Гульмиры и остальные 4 млрд на развитие компании. В дальнейшем эти деньги были использованы.

Когда я находился дома, было открыто на меня два уголовных дела, потом было открыто уголовное дело в августе, когда я уже получил свободу, в Департаменте экономических расследований. Также в ДП Астаны было открыто дело. Когда я обратился с заявлением в марте-апреле 2021 года, мое заявление было открыто в ДП Алматы, было заволокичено и прекращено. Я обращался на имя президента, Генпрокуратуры. Параллельно было со стороны Сатыбалды было подано заявление в гражданский суд. Мне пришлось обратиться через Youtube и после этого Гульмира написала на меня заявление о защите чести и достоинства, она использовала свои возможности.

Насколько мне известно, с того момента, как компанию отняли, она старалась вести несколько проектов. Но у нее успехом проекты не увенчались, о чем свидетельствует возбужденное уголовное дело. Закончилось проверками антикоррупционной службы. Профессионального навыка не хватало, не было стратегии развития, хороших проектов. Не хватало возможностей. Они занимались освоением денег, старых контрактов, развития фактически не было", - говорит потерпевший.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды началось 3 июня.

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы - племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказывал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий. Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года - и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

Несколько дней назад Гульмиру Сатыбалды этапировали из Астаны в Алматы.