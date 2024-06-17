Имущество взамен свободы: потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды рассказал, какие требования выдвигала подсудимая

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. В суде продолжили допрос потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По словам Алтая Жунусова, 13 февраля 2019 он услышал, что приехал его брат Абай Жунусов, и поехал его навестить в дом их матери.

"Когда мы подъезжали - увидели, что от дома отъезжает две машины. Мама сказала, что какие-то люди увезли Абая. Я поговорил об этом с Касымом (брат Абая и Алтая Жунусовых - прим. авт.) и на своей машине приехал в офис.

(…) Когда я подъехал к офису, не было мест на парковке. А возле офиса стояли подозрительные лица, которых я ранее не знал. В офис меня не впустили. Там стояло около 10 человек и легковые машины, которые отличаются от машины компании", - рассказал потерпевший Алтай Жунусов.

Также возле офиса потерпевший увидел Мади Батыршаева, который является в этом деле подсудимым. После Алтай Жунусов уехал домой, чтобы успокоить взволнованную мать, а затем вернулся к офису. Потерпевший отмечает, что ранее он уже встречался с Гульмирой Сатыбалды, которая обвиняла его брата Абая в краже из компании пяти миллиардов тенге.

"Ко мне приехал зять Батырбек Кайдар. Это было за пару дней ранее - возможно, 11 или 12 февраля. Он рассказал, что его позвала Гульмира Сатыбалды в Алматы. Мы вместе с ним встретились и решили приехать в офис, чтобы разузнать подробности касательно данной ситуации. Потому что о том, что наш брат украл деньги, знали уже не только мы, но и все в компании.

При встрече Гульмира Сатыбалды повторяла, что наш брат выкрал деньги из компании. Но когда Батырбек Кайдар предложил решить эту ситуацию законно, она начала сопротивляться. Нас она предупредила, что мы не причастны. Но она снова и снова подходила к двери, говорила на высоких тонах. Нам показалась, что как будто она хотела, чтобы другие слышали о нашем разговоре. Когда мы хотели поговорить нормально, она нас не слышала и не хотела слушать. Была очень агрессивной. Также выгнала нас, сказав что не имеем причастности к данной ситуации", - сообщил Алтай Жунусов.

Затем потерпевший продолжил рассказывать о событиях 13 февраля 2019 года. После того, как Алтай вернулся в офис, к нему вышел его брат Касым Жунусов. Братья хотели объяснить ситуацию Гульмире Сатыбалды, но та не захотела их слушать, рассказывает Алтай.

Вместе с Касымом они ждали в машине у офиса около 2-3 часов, пока не услышали шаги и не увидели, как отъезжают два автомобиля. По словам Алтая, он был уверен, что это был автомобиль Гульмиры Сатыбалды. Алтай и Касым последовали за автомобилями. Но внутрь дома их не впустила охрана. Тогда братья решили приехать на следующий день.

"Мы знали: так как они люди влиятельные, нет пользы в том, чтобы обращаться к кому-либо. Примерно к обеду позвонил Касым - он поговорил с Гульмирой Сатыбалды. Она сказала, что если хотим освободить своего брата, нужно заложить все имущество взамен того, что он украл. И тогда он может быть свободен.

(…) После того, как мы заложили все свое имущество взамен того, чтобы наш брат вышел на свободу, после того, как оформили все документы, и после всех сделок мы приехали к дому моего брата Абая. Нас встретила охрана. Сначала нас не впустили. Мы прождали около 10 минут. Они знали, что мы едем, потому что мы заранее позвонили. Мы заложили свое имущество, то есть свою часть мы сделали, и хотели, чтобы нашего брата выпустили. Охрана звонила Мади Батыршаеву. Затем нас впустили домой.

Наш брат был сильно испуган. Не выглядел как обычно. (…) Абай рассказал, что ему предъявляют необоснованные обвинения в том, что он выкрал деньги. Из-за этого он сидит здесь - в домашней тюрьме. Когда мы сказали Абаю, что мы заложили все свое имущество, он сказал ,что боится за нас, что все наши попытки помочь ему могут обернуться опасениями для нас всех и самого Абая", - сообщил Алтай Жунусов.

Также Алтай Жунусов пояснил, что компанию Baur Kazakhstan создал Абай. После чего Гульмира Сатыбалды присоединилась как соучредитель, предлагая свои административные ресурсы.

Напомним, в начале мая текущего года дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направили в суд. Агентством по противодействию коррупции было завершено расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

В начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Отмечалось, что Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня, началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

На предыдущих судебных заседаниях показания давал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды. Также на крайнем заседании Гульмира Сатыбалды обратилась в суде к потерпевшему.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.