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"Удерживала против воли и вымогала": в чем обвиняют Гульмиру Сатыбалды

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Гульмира Сатыбалды
Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: телеканал "Хабар" / khabar.kz

В ходе предварительного слушания в СМУС города Алматы прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в ряде серьезных преступлений, передает корреспондент NUR.KZ.

На скамье подсудимых двое - Гульмира Сатыбалды и ее личный водитель Мади Батыршаев.

Гульмиру Сатыбалды обвиняют по пункту 3 части 3 статьи 126 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия), пункту 2 части 4 статьи 194 (вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере) и части 4 статьи 398 УК РК (самоуправство).

Согласно обвинительному акту прокурора, у Сатыбалды и потерпевшего Жунусова были доли в общих компаниях. В январе 2019 года, пока Жунусов был заграницей, Сатыбалды стало известно о возможном факте вывода Жунусовым денежных средств из оборота группы компаний в сумме пяти млрд тенге.

Далее, как следует из обвинения, Сатыбалды позвонила Жунусову и обвинила его в хищении денег из общего бизнеса. Жунусов вернулся в Алматы для выяснения ситуации. На встречу Сатыбалды приехала с подсудимым Батыршаевым и другими лицами. Там, по словам прокурора, она в грубой форме обвинила его в хищении денег, оказывая моральное и психологическое давление и угрожая применением насилия вплоть до физического устранения Жунусова. Она потребовала проехать с ней в офис, где продолжила обвинять Жунусова.

"После откровенных угроз физической расправы Сатыбалды поняла, что Жунусов не собирается признаваться в хищении. У нее возник преступный умысел, направленный на совершение незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору.

(…) Понимая, что реализовать задуманное в одиночку не удастся, Сатыбалды решила привлечь к совместному совершению преступления свое доверенное лицо, а именно своего личного водителя и помощника Батыршаева", - зачитал обвинительный акт прокурор Алмас Байбараков.

Батыршаев согласился и вступил тем самым в предварительный сговор с Сатыбалды. Подсудимые вопреки воле Жунусова прибыли к нему домой и незаконно поместили его там, забрав мобильный телефон и паспорт и лишив связи, отключив домашний интернет и Wi-Fi.

"Батыршаев поручил охранникам не допускать к Жунусову посторонних лиц, в том числе родственников. При этом все попытки выйти из дома блокировались Батыршаевым и выставленной им охраной", - сообщил прокурор.

Согласно обвинительному акту, в полной социальной изоляции против своей воли Жунусов провел 165 дней. Это длилось с 14 февраля по 28 июля 2019 года, что привело к психологическим недугам Жунусова.

За это время, как зачитала прокурор, у Сатыбалды возник преступный умысел завладеть имуществом и денежными средствами Жунусова и его родственников, говорит прокурор. Родные Жунусова, опасаясь за жизнь и здоровье родственника, согласились на незаконные требования.

Утверждается, что были оформлены договоры купли-продажи дорогих автомобилей на доверенных лиц Сатыбалды и АО, однако родственники Жунусова деньги не получили. Помимо этого, брат Жунусова получил под залог дома 180 тысяч долларов США, а после 50 млн тенге. Эти деньги внесли в кассу АО, одним из учредителей которого была Сатыбалды.

Вместе с этим, по данным прокурора, Сатыбалды стала требовать от Жунусова и других лиц переписать долю нескольких компаний.

"Жунусов понимал, что Сатыбалды имеет тесные связи с Сатыбалдыулы Кайратом, имеющим прочные связи с высокопоставленными должностными лицами, правоохранительными и другими государственными органами, может избежать установленной законом ответственности", - сообщал прокурор.

В итоге доли компании были перерегистрированы на доверенных лиц Сатыбалды.

"Незаконным действиями Сатыбалды потерпевшему Жунусову причинен существенный вред в виде нарушения его конституционных прав на свободное распоряжение, использование имущества и занятие предпринимательской деятельностью.

А также особо крупный материальный ущерб на сумму 1 млрд 226 млн 396 тысяч тенге, что является тяжкими последствиями. Итого, незаконными действиями Сатыбалды потерпевшим принесен ущерб на общую сумму 1 млрд 440 млн тенге", - сказал прокурор.

Гульмиру Сатыбалды обвиняют в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Также ей вменяют вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере. Помимо этого, Сатыбалды обвиняют в самоуправстве.

Батыршаева обвиняют в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия.

Напомним, начале апреля рассказывалось, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды - тогда дело еще находилось в стадии досудебного расследования.

Сегодня прошло предварительное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы - племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года - и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101190-uderzhivala-protiv-voli-i-vymogala-v-chem-obvinyayut-gulmiru-satybaldy/

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