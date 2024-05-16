Гульмиру Сатыбалды этапируют в Алматы из Астаны

Судья вынес решение по ходатайствам адвокатов по делу Гульмиры Сатыбалды, которую обвиняют в самоуправстве, лишении свободы человека и вымогательстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, вчера защитник Сатыбалды попросила сделать суд закрытым, но проводить его в режиме онлайн, тогда как другие стороны настаивали на этапировании подсудимой в Алматы - сейчас Сатыбалды находится в СИЗО Астаны. Также прокурор и адвокат потерпевшего высказались против проведения процесса в закрытом режиме.

Сегодня судья вынес решение по ходатайствам. Так, сторона защиты Сатыбалды ходатайствовала о прекращении уголовного дела, мотивировав это тем, что в части вымогательства подзащитная не имела корыстного умысла, а хотела вернуть свои активы.

Также, по словам адвокатов, обвинение в незаконном лишении свободы не нашло подтверждения и опровергается показаниями свидетелей. Кроме того, адвокаты просили направить дело прокурору в связи с существенными нарушениями УПК и признать все следственные действия незаконными.

Защитники второго подсудимого также просили прекратить производство по делу. Однако суд оставил эти ходатайства без удовлетворения, отметив, что на данном этапе суд лишен возможности дать оценку доказательствам, так как они подлежат исследованию в главном судебном разбирательстве.

Судья Мартпек Какимжанов отклонил ходатайство о проведении слушания в закрытом судебном заседании и режиме онлайн. Он постановил этапировать Гульмиру Сатыбалды из Астаны в следственный изолятор Алматы, оставив меру пресечения прежней.

Также было назначено главное судебное разбирательство - оно пройдет 30 мая в 10:00 в СМУС Алматы в открытом режиме. Тем не менее вопрос присутствия СМИ и вопрос публикации изображений участников процесса будут решаться отдельно, сообщил судья.

Заседания будут проходить дважды в неделю - в понедельник и четверг.

Напомним, вчера состоялось предварительное судебное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды.

Прокурор зачитал, в чем ее обвиняют.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы - племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года - и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.