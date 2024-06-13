"Если я властная, почему дела закрывались?": Гульмира Сатыбалды обратилась в суде к потерпевшему

В СМУС Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Сегодня в суде продолжили допрос потерпевшего Абая Жунусова, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Во время допроса потерпевшего свой вопрос задала и подсудимая Гульмира Сатыбалды.

"У меня вопрос к моему бывшему зятю. Он везде кричит, что я - бывшая сноха Назарбаева… а почему он нигде не говорит, что он мой бывший зять? И если на него уголовное дело открылось, если я такая сильная и властная, то почему они потом закрывались? Вот это меня поражает", - сказала подсудимая.

Судья указал на эмоциональность вопроса Сатыбалды. Тогда сформулировать его решила адвокат подсудимой.

"Госпожа Сатыбалды хочет спросить: если вы говорите везде, что она такая властная, то почему в последующем уголовные дела в отношении вас прекращались?" - задала вопрос адвокат.

Потерпевший отметил, что он не скрывал и всегда открыто говорил, что является бывшим зятем Сатыбалды.

"Тут же были действия, совершенные ссылаясь на вашего бывшего мужа Кайрата Сатыбалды. А касательно того, почему прекращались уголовные дела - потому что не было доказательств", - сообщил Жунусов.

Судья в свою очередь спросил об эпизоде, связанном с ВТБ-банком. Потерпевший отметил, что сейчас является банковским должником - все его счета заблокированы.

"В отдельном производстве рассматривается уголовное дело антикоррупционной службой по эпизоду ВТБ-банка, связанного со строительством ЖК "Восточка". Эпизод очень сложный, возбужден по пункту 2 части 4 статьи 190 - это совершение мошеннических действий в особо крупном размере. Также мы ставим перед органом следствия вопрос об ответственности должностных лиц в тот период 2019 года. Это "Нурбанк", должностные лица акимата Алматы и должностные лица ТОО "Samruk-Kazyna Construction". Все эти противоправные действия, как мы считаем, Сатыбалды не могла в одиночку совершить", - сообщил представитель потерпевшего.

Также он отметил, что эпизод связан со строительством 24 домов.

"Когда финансирование происходило, Жунусов находился под незаконным лишением свободы. Сатыбалды летала в Москву на встречу с ВТБ-банком. ВТБ-банк профинансировал, потому что стройка была парализована за неэффективное управление уже доверенными лицами Сатыбалды. Естественно, банк профинансировал, но списал личную гарантию Жунусова. При этом ввели в заблуждение, что Жунусов знает, в курсе, согласие свое дает. В итоге эти деньги, которые ВТБ профинансировал, Сатыбалды сняла в свою пользу и оставила стройку с долгами. Эти долги переписали на Жунусова. В результате ВТБ-банк подает в суд", - сообщил правозащитник.

Суд решил взыскать 7,8 млрд тенге с Жунусова. Но сумма стала в два раза больше из-за просрочки и пени.

Напомним, в начале мая текущего года дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направили в суд. Агентством по противодействию коррупции было завершено расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

В начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Отмечалось, что Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня, началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

На предыдущем судебном заседании показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.