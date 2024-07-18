"Козел и сволочь": участники процесса по делу Гульмиры Сатыбалды перешли на крик и маты в суде

Сегодня в суде по делу Гульмиры Сатыбалды стороны перешли на крик и взаимные оскорбления. Ситуация вышла из-под контроля, судья объявил о срыве процесса, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде допрашивали свидетеля Игоря Родионова. Он работал водителем Кайрата Сатыбалды, а в июне 2019 года стал учредителем ТОО "Ария Жана Астана". Его показания вызвали негодование у потерпевшего Абая Жунусова, который не раз заявлял, что свидетель "лукавит и говорит неправду". После потерпевший, объясняя свою позицию, начал очень эмоциональное выступление, повышая голос и стуча по столу.

"Когда что-то происходило в компании, меня поднимали с постели и говорили: "Он виноват". Мне это все надоело - эти дураки, которые ничего не понимают. Тупые люди пришли и дальше будут беспредел реализовывать. У меня много невысказанного. Эти люди практически не понимают, что значит создавать бизнес с нуля, что значит вкладывать деньги. Они привыкли отбирать все", - заявил потерпевший.

Абай Жунусов, судя по всему, имел в виду период, когда его держали в неволе, а компании и имущество переписывали на доверенных лиц Сатыбалды. В тот период Игорь Родионов и стал учредителем компании. При этом потерпевший высказал сомнения относительно знаний и навыков свидетеля в управлении компании. Потерпевший заявил, что ранее Родионов работал только водителем.

"Он первым делом свой карман набил. В вознаграждение получил четырехкомнатную квартиру. Если ты хотел помочь компании, Гульмире, если тебе было жалко Гульмиру, ты должен был по-другому действовать, помочь ей, а не получать квартиры. Теперь хотят все на меня списать, придурки", - с криком заявил потерпевший.

В это время Гульмира Сатыбалды поднялась со своего места и сказала: "Успокойтесь". Просили об этом и другие участники процесса.

"Мне все это надоело. Уже шестой год идет. Мне надоело видеть их рожи", - заявил потерпевший.

Далее Абай Жунусов обратился в сторону второго подсудимого Мади Батыршаева: "Ты козел. Ты улыбаешься, козел. Ты был причиной того, что я мать потерял. Ты сволочь".

За Мади Батыршаева вступилась его мать, которая ответила потерпевшему: "Козел - это ты" .

В это время практически все участника процесса встали со своих мест, из-за криков не было слышно даже просьб судьи.

Судья попросил конвой вывести подсудимых. Когда Батыршаев выходил из зала суда, он использовал ненормативную лексику в адрес потерпевшего, на что Абай Жунусов ответил ему тем же. Гульмира Сатыбалды, когда ее уводил конвой, улыбалась.

После продолжилась словесная перепалка со взаимными обзывательствами и оскорблениями между Абаем Жунусовым и матерью Мади Батыршаева. При этом из коридора доносились крики подсудимого.

Судья заявил о срыве процесса и сообщил, что на следующем судебном заседании он объявит о решении касаемо произошедшего.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады. Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

А в начале апреля стало известно о том, в совершении каких еще преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды. Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая.

Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы, поэтому женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

Также в суде бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

В начале этого месяца показания дал бывший юрист компании Baur Kazakhstan Динмухамед Жумадильда. А свидетель Жаксылык Калиев в суде рассказал об угрозах со стороны Гульмиры Сатыбалды.