Гульмира Сатыбалды в суде: Меня необоснованно связывают с семьей первого президента

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: КТК

Гульмира Сатыбалды во время прений в суде заявила, что считает свое уголовное дело политическим и предполагает, что ее использовали как рычаг влияния на экс-супруга Кайрата Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ.

Подсудимая Гульмира Сатыбалды заявила, что ее связывают с семьей первого президента Казахстана, однако она считает это необоснованным, поскольку развелась с Кайратом Сатыбалды 20 лет назад.

"Любой человек в стране, имеющий критическое мышление, наверное, понимает, что мое дело возникло в результате политических изменений, произошедших в нашем государстве.

Меня связывают с семьей первого президента, говорят, что я являюсь женой его родного племянника Кайрата Сатыбалды. Но никто не говорит, что я более 20 лет не состою с ним в браке. И то, что меня с ним связывает – это наши трое детей, которые рождены в законном браке.

Я горжусь, что у моих детей достойный отец, но иных отношений, кроме как родители общих детей, у нас нет. У него своя личная жизнь. Совместный бизнес мы не вели. Поэтому меня необоснованно связывают с семьей первого президента", – заявила Сатыбалды.

Также она заявила, что проходящие по делу в качестве потерпевших Турсен Алагузов и Айгуль Мекешева написали заявление в Антикор одновременно – спустя сутки после задержания Кайрата Сатыбалды.

"Видимо, кому-то это было нужно, кто-то надоумил их воспользоваться данной ситуацией. Я была выгодна Антикору как мера воздействия на Кайрата, чтобы вынудить его признать вину и вернуть активы государству.

Никто не задается вопросом, почему дела, подследственные полиции, вдруг расследуются Антикором. Ответ прост – потому что это искусственно созданное политическое резонансное дело, которое имеет политическую подоплеку.

Может, на моем примере хотят объяснить людям, что активно борются со старым политическим режимом, хотя, как я объяснила выше, я к таковым не отношусь. Может, имеются еще какие-либо политические причины, которые мне неизвестны", – добавила Сатыбалды.

Дело Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалды Гульмиру задержали в начале 2022 года.

Антикор заявлял, что Гульмира Сатыбалды подозревается в рейдерском захвате бизнеса, хищении в группе лиц 747 млн тенге в 2021 году , а также в хищении бюджета для зимней Универсиады.

Однако до суда, который начался в январе 2023 года, "дошли" не все обвинения.

Прокурор обвинил Гульмиру Сатыбалды в похищении человека и самоуправстве.

Обвинитель подробно рассказал, как Сатыбалды могла организовать похищение своей подчиненной.

В ходе суда потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии прокурора, было организовано, отказалась от своих претензий и заключила медиативное соглашение с Сатыбалды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019003-gulmira-satybaldy-v-sude-menya-neobosnovanno-svyazyvayut-s-semey-pervogo-prezidenta/