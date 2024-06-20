"Полиция ничего не смогла сделать": свидетель в суде рассказал о влиянии Гульмиры Сатыбалды

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды приступили к допросу свидетелей. Первым из них показания дал Бакыт Кабенов, который работал в компании "Baur Kazakhstan", передает корреспондент NUR.KZ.

Бакыта Кабенова пригласили в компанию "Ария Жана Астана" в 2013 году финдиректором. Через год Абай Жунусов предложил ему должность директора в "Baur Kazakhstan". Свидетель рассказал, как в феврале 2019 года он вместе с Гульмирой Сатыбалды, Мади Батыршаевым и еще одним сотрудником Батырбеком поехал к дому матери Абая Жунусова.

"Как только приехали к дому матери, Абай Жунусов стоял во дворе. Гульмира Сатыбалды, как только вышла из машины, начала кричать, наезжать на Абая, угрожать, оказывать давление, угрожала физической расправой. Она все время обвиняла его в том, что он выкрал деньги. Так стояли долго во дворе. Потом она предложила продолжить разговор в офисе "Baur", - рассказал свидетель.

Они прошли в кабинет, а возле офиса уже стояли 4-5 парней в спортивной форме, говорит свидетель.

"Все это время были жесткие наезды на Жунусова Абая, угрозы. Был момент даже, когда она сказала водителю Мади, чтобы он позвал ребят, и приказала избить Жунусова прямо в кабинете. Но в это время ее попросили не делать этого. Были моменты, когда она требовала чтобы Айгуль Мекешева принесла расчеты, доказательства, что Жунусов воровал деньги. Но она говорила, что на это нужно время и не один день. (…)

Разговор все время был о том, что Абай Жунусов должен компании деньги - 5-6 млрд тенге. Это было голословно. Когда она потребовала у Мекешевой дать цифры, она не смогла дать.

Через несколько дней мне позвонили сказали, чтобы я подъехал в офис на встречу с Сатыбалды Кайратом. Когда я поднимался, я увидел как ведут Абая Жунусова. Гульмира нас всех завела в кабинет Кайрата Сатыбалды. С ее стороны наезды опять продолжились. В итоге Кайрат Сатыбалдыулы сказал, чтобы провели аудиторскую проверку.

Через несколько дней мне позвонили, сказали приехать в компанию "Сигма". Мы несколько раз туда приезжали. Они проводили полную проверку. Один раз туда привозили и Жунусова Абая. А через некоторое время меня пригласили на детектор лжи. Моего согласия никто не спрашивал. Это было требование Гульмиры Сатыбалды", - рассказал свидетель.

По словам свидетеля, подсудимая запретила ему без ее разрешения встречаться с Абаем Жунусовым и его братьями, разговаривать с ними. К самому же Бакыту Кабенову был приставлен человек, который докладывал обо всех его действиях, рассказал свидетель. Также он сообщил, почему он не пытался обратиться в правоохранительные органы.

"Я боялся за свою жизнь и свою семью. У меня на глазах был такой момент: 13 февраля, когда Абая Жунусова привезли в офис, зашла секретарша и сказала, что полиция приехала, кто-то вызвал. Гульмира Сатыбалды вышла к ним и они уехали сразу. Мы увидели, что полиция ничего не смогла сделать, что их не запустили в офис. Мы поняли, что это бессмысленно, что она своими связями может не допустить этого и наказать нас", - сообщил Бакыт Кабенов.

Также свидетель рассказал, как под давлением переписал компанию на помощника Кайрата Сатыбалды.

"В апреле 2019 года Гульмира Сатыбалды встречалась с руководством банка. Она сказала, что "Ария Жана Астана" должна в обслуживании перейти от одного банка к другому. Сказала, долг рефинансирован долг и выдана кредитная линия, чтобы компания дальше участвовала в тендерах. В тот момент я числился временным учредителем в "Ария Жана Астана". Банк потребовал мою личную гарантию. Гульмира Сатыбалды потребовала под угрозой, чтобы я дал личную гарантию и заложил свой личный дом.

Как только это произошло и банк выдал кредитную линию, на следующий день Гульмира Сатыбалды потребовала, чтобы я переписал компанию "Ария Жана Астана" на Игоря Родионова. Мы слышали, что он был помощником Кайрата Сатыбалды. Банк наложил арест и выставил мне требования на 2 млрд 800 млн тенге. (…)

Все время были угрозы. Она кричала в кабинете на всех. Я боялся за свою жизнь, потому что видел, что она вытворяет с Жунусовым Абаем. (…) Она все время говорила, что у нее есть связи, что она в любых судебных и госорганах власти может решить любой вопрос. Я не знал, к кому обратиться за защитой", - сообщил свидетель.

Также свидетель рассказал об уголовных делах в отношении Абая и Касыма Жунусовых. По его словам, в компании в то время работали две женщины юриста, которые готовили документы и приносили на подпись Бакыту Кабенову.

"Мне даже не давали с текстом ознакомиться, только давали на подпись", - сказал свидетель.

Среди этих документов были и заявления на Абая и Касыма Жунусовых.

В начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Замет третий потерпевший Касым Жунусов рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалды Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.