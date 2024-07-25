"Закатаю в асфальт": свидетель заявил об угрозах от Кайрата и Гульмиры Сатыбалды

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды зачитали показания свидетеля Мейрхата Касымбаева, где он заявил об угрозах со стороны Кайрата и Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Свидетель Мейрхат Касымбаев сообщил, что по состоянию здоровья не может присутствовать на судебном заседании. Он попросил судью зачитать показания, которые свидетель дал в ходе досудебного расследования. Судья ходатайство удовлетворил.

Согласно показаниям, в 2016 году Касымбаев стал соучредителем ТОО "Bereke Astana Group", владея 40% от уставного капитала. В начале 2019 года Гульмира Сатыбалды предложила ему возглавить ТОО "Казгерстрой", в котором ТОО "Bereke Astana Group" являлось 100%-ным учредителем.

"Я отказался, так как видел, как она обращается с родственником, а именно Абаем Жунусовым, который является ее партнером. По разговорам, она закрыла его у него же дома и приставила охрану, удерживала около полугода", - зачитал прокурор показания свидетеля.

Также свидетель сообщил, что тогда по поручению Кайрата Сатыбалды была создана служба экономической безопасности, которая должна была проверить ряд компаний, в том числе ТОО "Bereke Astana Group" и "Казгерстрой".

После этого, выдвинув ряд условий, свидетель Касымбаев, согласно его же показаниям, согласился возглавить ТОО "Казгерстрой". Одним из условий было оформление 100%-ной доли уставного капитала компании "Казгерстрой" на Касымбаева. Как сообщил свидетель, Гульмиры Сатыбалды согласилась. Предприятие, по словам свидетеля, начало приносить деньги.

"Гульмира Сатыбалды неоднократно наличными и путем перечисления напрямую, и через свою помощницу Мекешеву Айгуль проводила деньги. Якобы у них в алматинской компании были большие финансовые проблемы. В июне 2019 года Гульмира потребовала от компании "Казгерстрой" крупную сумму денежных средств. На что я ей отказал, сославшись на то, что с марта 2019 года мы достаточно помогли ей и ее компании денежными средствами (в размере - прим. ред.) более одного млрд тенге", - сообщил свидетель.

После этого, по словам свидетеля Касымбаева, Гульмира Сатыбалды инициировала совещание в столице с участием Кайрата Сатыбалды.

"На совещании я обосновал Кайрату Сатыбалды, сколько денежных средств было похищено путем обналичивания Гульмирой и ее родственниками. Служба экономической безопасности, созданная Кайратом Сатыбалды, это подтвердила. Кайрат Сатыбалды меня поддержал и сказал Гульмире, чтобы она и ее люди не вмешивались в деятельность ТОО "Казгерстрой". Однако после совещания Гульмира начала постоянно звонить и угрожать. Также она звонила финансовому директору компании и говорила, чтобы они без моего ведома перечисляли ей денежные средства и каждый раз угрожала именем своего мужа", - сообщил свидетель.

Это продолжалось до августа 2019 года.

Свидетель Касымбаев в суде заявил, что, не выдержав давления Гульмиры Сатыбалды, он переписал 40% доли на указанного ей человека.

"Он оказался близким другом ее сына Бауржана", - добавил свидетель.

Но и после этого, как следует из показаний свидетеля, Гульмира Сатыбалды не успокоилась. По словам Касымбаева, на него завели уголовное дело по факту хищения денежных средств. Но оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

"Со стороны Гульмиры Сатыбалды в течение двух лет поступали угрозы о том, что меня закроют. Также однажды мне позвонил Кайрат Сатыбалды и сказал: "Ты становишься проблемой, я тебя закатаю в асфальт". При этом я не мог понять, что ей от меня нужно", - зачитал прокурор показания свидетеля.

Отметим, по делу Гульмиры Сатыбалды проведено уже 11 судебных заседаний. Были заслушаны показания 31 свидетеля.

Ранее судебное заседание по делу Гульмиры Сатыбалды было сорвано. Потерпевший Абай Жунусов начал эмоциональное выступление и перешел к оскорблениям, из его уст звучали такие слова как "козел и сволочь". В итоге участники процесса перешли на крик и взаимные обвинения. Подсудимых вывели из зала суда.

Потерпевшего по делу Гульмиры Сатыбалды удалили из зала суда за нарушение порядка.

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года. В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды и группой лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады. Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

Суд на Гульмирой Сатыбалды начался 12 января 2023 года. 4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

В начале апреля этого года стало известно о том, в совершении каких еще преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды. Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы, поэтому подсудимую этапировали в южную столицу из Астаны.