"Я тебя посажу": свидетель в суде рассказал об угрозах со стороны Гульмиры Сатыбалды

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды показания дал очередной свидетель. Он рассказал суду об угрозах со стороны подсудимой, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Свидетель Жаксылык Калиев проработал около двух лет директором столичного филиала ТОО "Ария Жана Астана" (входит в состав АО "Baur Kazakhstan", учредителями которой были Гульмира Сатыбалды и Абай Жунусов - прим. авт.). В феврале 2019 года он решил уволиться, но ему не дали такой возможности, заявил в суде свидетель.

"Уже на тот момент у нас были задержки заработной платы, не оплачивались услуги поставщиков, подрядчиков. Со всех сторон судебные дела подавались. Работа практически была остановлена. Я решил тогда уволиться, но меня не отпустили. Были угрозы со стороны Айгуль Мекешевой (на тот момент председатель совета директоров АО "Baur Kazakhstan", учредителями которой были Гульмира Сатыбалды и Абай Жунусов - прим. авт.) и непосредственно Гульмиры Сатыбалды. Сказали, чтобы я был там до конца, пока они не скажут уйти. С февраля 2019 года у меня уже никаких пенсионных отчислений не было, меня лишили заработной платы. Я за свои собственные средства дорабатывал еще до осени", - рассказал свидетель.

По словам Калиева, он несколько раз просил Айгуль Мекешеву уволить его, но в ответ получал угрозы.

"Угрожали, что если я уйду, то возбудят уголовное дело и посадят. Был момент, когда во время разговора с Мекешевой Сатыбалды взяла трубку и начала меня материть, угрожать, ругать. Говорила: "Ты, слушай, будешь работать до тех пор, пока я тебе скажу. Если ты сейчас уйдёшь и бросишь все, я на тебя найду управу, я тебя посажу". На тот момент у нее была власть. Угроза была реальной", - сообщил свидетель.

Также, по словам свидетеля, ему угрожали тем, что "могут повесить долги". Но чьи долги и какие, свидетель не знает.

После Калиев сказал, что рядовые сотрудники компании боялись Гульмиру Сатыбалды. Когда у него спросили почему, свидетель ответил, что "это глупый вопрос, ведь Гульмира Сатыбалды была супругой Кайрата Сатыбалды - племянника Нурсултана Назарбаева".

Также свидетель назвал подсудимую влиятельным человеком со связями.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

А в начале апреля стало известно о том, в совершении каких еще преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

Также в суде бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

В начале этого месяца показания дал бывший юрист компании Baur Kazakhstan Динмухамед Жумадильда.