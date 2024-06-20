"Она имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым": потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды продолжили допрос третьего потерпевшего - Касыма Жунусова. Он рассказал о том, какую помощь оказывала подсудимая, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

"Начну с того, что меня на работу пригласил мой брат Абай. Меня одобрили. Тогда я встретился также с Гульмирой Сатыбалды. Она также меня хорошо встретила и предлагала свои административные ресурсы. Она фактически нам хорошо помогала и мы верили в нее, потому что она имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым. Нашим первым проектом была школа на 1200 мест. Мы результативно выполнили проект за один год, хотя планировали за два года.

Второй наш проект - две школы НИШ (Назарбаев интеллектуальные школы - прим. ред.). Один из них стоимостью 4,5 млрд, второй - 3,7 млрд тенге. А также Ледовая арена - 24 млрд тенге. Никаких проблем не было с этими проектами. Мы вовремя выполняли. Касательно Ледовой арены - сам Назарбаев приезжал и принимал. У нас даже есть фотографии. У нас также был проект вместе с Байбеком (бывший аким города Алматы - прим. авт.) - школа химико-биологического направления на 206 мест. Никаких проблем и задолженностей с этими проектами не было", - рассказал потерпевший Касым Жунусов.

Потерпевший отметил, что эти объекты строило ТОО "Ария Жана Казахстан". Адвокат потерпевших ходатайствовал о приобщении подтверждающих фотографий.

"Там аким города Байбек на фотографии с Гульмирой Сатыбалды и Касымом Жунусовым. Президент же не приехал бы и не принял бы объект, если бы там были нарушения, судебные споры, задолженности, скандалы", - сообщил адвокат.

Потерпевший добавил, что этими фотографиями они хотят доказать, что данные проекты были вовремя сданы. Сторона защиты также попросила удовлетворить ходатайство, что судья и сделал.

Также в ходе допроса адвокат потерпевшей стороны спросил Касыма Жунусова о семейных конфликтах его брата Абая. Потерпевший сказал, что их не было и начал рассказывать, как Абай Жунусов помогал детям Кайрата Сатыбалды. Но его прервала подсудимая.

"Я протестую. Они переходят на личное. У моих детей есть родной отец. Он обеспечивает их очень хорошо. Абай - чтобы обеспечивал Кайрата Сатыбалды детей, - это вообще. Пусть своих детей обеспечивает, но моих троих детей не трогает", - возразила Гульмира Сатыбалды.

Судья снял данный вопрос и попросил подсудимую успокоиться.

Отметим, потерпевший Касым Жунусова работал директором компании Baur Construction, затем был председателем наблюдательного совета ТОО "Ария Жана Астана". Также он был председателем совета директоров Baur Kazakhstan.

Его зарплата составляла 700 тысяч тенге, сообщил потерпевший.

Напомним, в начале мая текущего года дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направили в суд. Агентством по противодействию коррупции было завершено расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

В начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня, началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Замет третий потерпевший Касым Жунусов рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.