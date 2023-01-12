Начался суд по делу Гульмиры Сатыбалды

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: КТК

В Алматы начался суд по делу экс-супруги Кайрата Сатыбалдыулы – Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в похищении человека и самоуправстве, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, о рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составила более 6 миллиардов тенге.

Вместе с бывшей женой олигарха Кайрата Сатыбалды на скамье подсудимых оказались еще два человека – ее водитель и предполагаемый исполнитель похищения.

Потерпевшим по делу проходит известный бизнесмен Турсун Алагузов. По версии следствия, Гульмира Сатыбалды пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков.

Отмечается, что адвокаты Сатыбалды просили изменить меру пресечения на домашний арест и провести судебный процесс в Астане. Там находятся сама подсудимая и антикоррупционная служба, которая расследовала дело. Судья из-под стражи Сатыбалды не отпустил, а вот рассмотрение дела направил в столицу.

"Сатыбалды Гульмира в период июнь-сентябрь 2020 года, оказывая морально-психологическое давление на Алагузова, заставила переписать 45, 25% акций АО "Galanz Bottlers". Сатыбалды Гульмирой и Батыршаевым при участии Утебекова организовано похищение Микешевой. С ее вывозом в загородный дом, в поселок Жандосов Алматинской области, где последняя под угрозой и психологическим давлением подписала заранее подготовленные документы", – сообщил прокурор Акромат Мухтаров.

Источник: КТК

Дело Гульмиры Сатыбалды

17 марта 2022 года стало известно о задержании бывшей супруги Кайрата Сатыбалдыулы – Гульмиры Сатыбалды.

Сообщалось, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

На следующий день, 18 марта, суд Астаны постановил арестовать ее на два месяца. С того момента сроки ареста несколько раз продлевались.

Позже в Антикоре сообщили, что Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды.

Их подозревают в хищении в 2021 году бюджетных средств в размере 747 млн тенге, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы.

В конце апреля появились новые подробности по делу Гульмиры Сатыбалды. Стало известно, что ее подозревают в хищении средств, предназначавшихся для ремонта объектов зимней Универсиады.

Кроме того, в сентябре стало известно еще об одном расследовании в отношении Сатыбалды – по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы. Также в ведомстве уточняли, что сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 6,6 млрд тенге.

19 декабря 2022 года представители Антикоррупционной службы сообщили, что расследование по делу Гульмиры Сатыбалды было завершено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005070-nachalsya-sud-po-delu-gulmiry-satybaldy/