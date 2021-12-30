Убитое животное и побег с тоя: самые громкие скандалы этого года со звездами в Казахстане

Фото: instagram.com/toregalitoreali

2021 год был полон громких скандальных событий, всколыхнувших всю страну. Предлагаем вспомнить звезд, которые в этом году вызвали возмущение народа своими поступками и заставили обсуждать себя, например, фотографиями убитых животных или нарушениями карантина.

Торегали Тореали и убитое животное

В начале года вокруг певца разгорелся скандал из-за его фотографии с убитым на охоте диким животным. Поклонники артиста заявили, что разочарованы в нем.

"Живодерство. Все, разочаровал. Отписываюсь", "К чему такая жестокость?", "Нечем гордиться", "Жестоко", "Жалко же, вы богачи, которые не знают, чем заняться", - заявили они.

Позже артист удалил фото со своей страницы. Однако полиция все же начала проверку резонансного снимка.

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана тоже отреагировали на снимок Торегали с убитым животным. Как сообщили в Минэкологии, изначально к ним поступали обращения от граждан о том, что на фото изображена лиса. Однако на снимке все же изображен шакал, который относится к регулируемым видам животных.

"Если есть разрешение на охоту и путевка от местных охотничьих хозяйств, запрета на охоту на шакалов нет", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако пост артиста представители министерства все же посчитали неприемлемым, назвав это пропагандой насилия над животными.

Фото: instagram.com/toregalitoreali

Альмира Турсын и фотосессия с сайгачонком

Еще один скандал, связанный с животным, правда, живым, вспыхнул вокруг актрисы Альмиры Турсын. Знаменитость устроила фотосессию с маленьким детенышем сайгака, что возмутило пользователей соцсети.

"Взять в руки беззащитного детеныша дикого зверя, использовать как реквизит к фотосессии и нести в массу идеи нормальности такого поведения", "Как вам не стыдно", "А что в роддом не пошли? Надо было пойти в роддом, отобрать у матерей человеческих детенышей, устроить с ними фотосессию", - высказались пользователи соцсети.

Ситуацию прокомментировали в министерстве экологии, сообщив, что на фотосъемку было получено официальное разрешение. Позже Альмира Турсын рассказала, какой урок получила после скандала из-за фото с сайгачонком.

Альмира Турсын с сайгачонком. Фото: instagram.com/almiratursyn

Алихан Байзаков и фото со львенком

Не обошлось без возмущений со стороны народа и появление младшего брата актрисы Айжан Байзаковой на фото со львенком. Снимком возмутились не только рядовые казахстанцы, но и представители Минэкологии.

На фотографии, которую опубликовал Алихан Байзаков, он держит в руках львенка, сидя в салоне дорогого авто.

"Знакомьтесь: мой сын Лео", – подписал фото молодой человек.

Пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева отреагировала на публикацию Алихана Байзакова. Она отметила, что необходимо выяснить, как вообще детеныш льва мог оказаться в нашей стране. Нахождение львенка среди людей она тоже сочла неуместным.

Айжан Байзакова прокомментировала скандал с братом и львенком. По ее мнению, раз затронута такая тема, то наказать стоит всех владельцев беркутов и людей, фотографирующихся с животными в зоопарках.

Алихан Байзаков со львенком на руках. Фото: instagram.com/baizaakov

Кайрат Нуртас и побег от мониторинговой группы

Известный отечественный певец "засветился" в скандале иного характера - в СМИ появилось видео побега Кайрата Нуртаса от мониторинговой группы во время карантина. На кадрах видно, что артист в окружении нескольких охранников пытается покинуть ресторан, в то время как члены мониторинговой группы стараются удержать его.

Вскоре Кайрат прокомментировал инцидент, заявив, что просто хотел заехать на день рождения родственника. В департаменте санэпидконтроля Алматы рассказали, какое наказание понес Кайрат Нуртас. Между тем, Торегали Тореали заступился за коллегу.

Фото: almaty.tv

Кроме того, позже Кайрат устроил концерт на Алаколе с толпой фанатов без масок. Поклонники Нуртаса поделились видеокадрами прошедшего мероприятия в соцсетях. На них видно, что на концерте присутствует толпа зрителей самых разных возрастов. Люди стояли без масок вплотную друг ко другу, не соблюдая необходимую дистанцию. На этот случай отреагировали санврачи.

Кайрат Нуртас. Скриншот: instagram.com/kair_n

Супермамасита и ее обучающие курсы

Блогерша Алия Байтугаева привлекла к себе внимание стражей порядка. Как сообщил замглавы Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, блогерша посредством страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, однако, как отметил полицейский, не оправдала ожидания своих слушателей.

Супермамасита прокомментировала обвинения в свой адрес. По ее мнению, негативная информация по поводу ее курсов, из-за которых и возник скандал, была распространена ее недоброжелателями. Сама она назвала обвинения ложными.

"Я считаю, что сейчас это просто шумиха в Инстаграме, кто-то специально прилагает кучу усилий, времени и финансовых затрат для того, чтобы испортить мою репутацию", - высказалась Байтугаева.

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Мейржан Туребаев и его угроза "сбивать бабок"

Известный актер и вайнер Мейржан Туребаев разместил видео в Instagram. Он показал парк в Алматы, где установлены знаки, запрещающие кататься на велосипедах и самокатах.

"Где нам кататься тогда? Здесь с утра бабки орут на нас. Если честно, мне на них пофиг. Я буду сбивать их, пока акимат не сделает нам велодорожки", - заявил вайнер.

На это высказывание отреагировал замначальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

"Печально видеть, как блогер с трехмиллионной (3,4 млн) аудиторией открыто заявляет о планируемом правонарушении в отношении беззащитных против него пожилых людей. Его могут смотреть молодые неокрепшие умы и подумать, что подобные заявления и скандализация - это нормально", - сказал страж порядка.

После этого Туребаев записал обращение к министру внутренних дел РК и акиму Алматы. Он отметил, что его саркастическое видео, где он обещал "сбивать бабок", пока акимат не сделает велодорожки, всего лишь шутка.

Мейржан Туребаев. Кадр из видео: instagram.com/meirzhach_tv

Посещение звездами бургерной Тимати во время ее открытия в Алматы

Открытие бургерной Тимати возле известного отеля во время карантина попало на видео в Алматы. Как стало известно, на нем присутствовали многие казахстанские селебрити.

Замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал нашумевшее мероприятие.

"Граждане возмущены, уже давно в народе говорят о том, что наши "звезды" много себе позволяют. Как оказалось, не зря. Мы уже начали расследование случившегося", – заявил он.

За нарушение карантина были оштрафованы певица Луина и ее супруг. Протокол об административном правонарушении был составлен и в отношении певца Беркута. Были названы имена еще пяти людей, которых полиция решила оштрафовать за участие в открытии ресторана. Среди них блогер Мейржан Туребаев и его супруга-актриса Дана Есеева, а также певица Рано Умарова. Затем список пополнился певицей Лидо.

Фото: Instagram/lido_kz

Дочь Турсынбека Кабатова и поддельное ЕНТ

В августе вокруг имени юмориста Турсынбека Кабатова вспыхнул скандал. Его 17-летнюю дочь обвинили в том, что ЕНТ за нее сдал другой человек по поддельному удостоверению личности.

Позже Кабатов подтвердил, что ЕНТ за его дочь сдавал другой человек. Однако, по его словам, он об этом узнал уже постфактум. Супруга КВН-щика тоже высказалась о скандале. Она отметила, что все, кто распространил ложную информацию, понесут наказание.

Турсынбек Кабатов с супругой Молдир. Фото: instagram.com/moldir.mt

Роза Рымбаева и ее критика Иманбека

В начале июля народная артистка Казахстана и певица Роза Рымбаева скептически высказалась о творчестве молодого диджея из Аксу Иманбека Зейкенова, который в этом году стал обладателем престижной музыкальной премии Grammy.

"И где он сейчас? Что дальше? Во-первых, это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло. Он тем более непрофессиональный музыкант. Это удача просто. Попал и все. Поменял просто ритм, стилистику, это все делается на компьютере", - заявила знаменитая певица.

Сам Иманбек прокомментировал, как он относится к словам артистки.

"Во-первых, я к ней отношусь как ко взрослому человеку. Это старшее поколение. Я никогда не буду это критиковать. Я не буду спорить, это ее мнение. Я послушал и понял. Вот и все", – сказал диджей.

На инцидент отреагировала и певица Мадина Садвакасова. Она отметила, что молодой диджей, бесспорно, талантлив и является гордостью страны, но не стоит забывать о возрасте и заслугах Рымбаевой перед народом и уважать ее мнение.

Между тем, сын Рымбаевой Али Окапов не согласился с мнением матери, но пояснил, что она имеет право на него. Позже Роза Рымбаева заявила, что в былые времена те, кто говорил правителям правду, лишались головы.

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Дима Билан и его пьяное выступление на свадьбе в Казахстане

В конце ноября в Сети появились кадры выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане. Ролики выложил блогер Биржан Ашим в своем Instagram. Автор сообщил, что Билан выступал в нетрезвом виде.

Позже Билан объяснил произошедшее.

"Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет! Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки", - заявил он.

Собчак встала на его защиту после скандала, а Биржан Ашим извинился перед Димой Биланом за видео с пьяным выступлением.

А на днях Билан признался в третьей степени алкоголизма.

Дима Билан. Кадр видео: Youtube/Осторожно: Собчак

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949217-ubiystvo-zhivotnoe-i-pobeg-s-toya-samye-gromkie-skandaly-etogo-goda-so-zvezdami-v-kazahstane/