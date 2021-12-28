"Я не могу остановиться": Дима Билан признался в третьей степени алкоголизма (видео)

Дима Билан. Кадр видео: Youtube/Осторожно: Собчак

Российский певец Дима Билан признался в том, что у него третья стадия алкоголизма. При этом артист считает, что не существует семьи, где нет проблемы со спиртным, передает NUR.KZ.

О своих отношениях с алкоголем Билан рассказал на шоу "Осторожно: Собчак".

"Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему — признаюсь тебе только. Я не могу остановиться, когда выпиваю. (...) Нет такой семьи, где кто-то не имел бы такой проблемы. Мне кажется, в нашей стране тем более. Да что говорить-то?! Вся Европа пьет так", — заявил певец.

Музыкант не отрицает наличие проблемы, поэтому обратился к медикам за советом.

"Я пошел к врачу, посоветовался, спросил: "А что такое?". Он говорит: "Ну, вы забываете, если напились?". Я говорю: "Ну, да, бывает, забываю". Он говорит: "Ну, да, стадия". Надо обратить внимание",— рассказал певец.

Затем Собчак спросила Билана о стадии его заболевания. Смущенный артист показал три пальца, удивив Ксению.

Третья степень алгоколизма является самой тяжелой, характеризуется патологическими изменениями в организме и тяжелыми расстройствами психики.

При этом Дима подчеркнул, что напивается от радости.

"Вот я записал какой-то трек, и я коснулся небес, я чувствую. Понимаю, что мы с музыкантами достучались до небес. И я такой: "О, классно, надо отметить",— пояснил артист.

Но, по словам Билана, в последнее время он напивался из-за сильной усталости.

"У меня просто очень много концертов. И так получилось, до закрытия всех залов я успел прокатиться в туре, у меня был бронхит достаточно сильный, давление скакало, я все равно выходил на сцену. И никого не волнует, ты все равно должен улыбаться",— пожаловался певец, отметив, что на нем сказались и два года пандемии.

Ранее ранее в Сети появились видео с кадрами выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане. Сообщалось, что ролики выложил блогер Биржан Ашим в своем Instagram. Автор сообщил, что Билан выступал в нетрезвом виде. Позже Билан объяснил свое выступление на свадьбе. Собчак встала на его защиту после скандала, а Биржан Ашим извинился перед Димой Биланом за видео с пьяным выступлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1948864-ya-ne-mogu-ostanovitsya-dima-bilan-priznalsya-v-tretey-stepeni-alkogolizma-video/