"Сложно быть машиной 24/7": Собчак встала на защиту Билана после скандального видео

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о ситуации с Димой Биланом. Она встала на защиту певца после появления в Сети видео его выступления на свадьбе в Казахстане.

Свое мнение Собчак выразила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ксения заявила, что ей грустно от видео со свадьбы и от сторис, которые позже записал Дима Билан. По ее словам, сейчас певца будут стыдить из-за этого инцидента.

"Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7", - написала Собчак.

Напомним, что в Сети появилось видео выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане. Автор ролика утверждал, что артист находится в нетрезвом состоянии. Позже певец попытался объяснить произошедшее и обратился к своим фанатам в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1944312-slozhno-byt-mashinoy-247-sobchak-vstala-na-zaschitu-bilana-posle-skandalnogo-video/