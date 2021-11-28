"Иногда человек напивается": Билан объяснил свое выступление на свадьбе в Казахстане (видео)

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан высказался о своем выступлении на свадьбе в Казахстане.

В своем Instagram исполнитель выложил сторис, в которых прояснил ситуацию.

"Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет! Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки", - заявил Билан.

Дима сообщил, что у него очень много работы в последнее время, и он очень устал. По его словам, он находится в постоянном состоянии "высечения искр".

"У меня 40 лет на носу. Меня колбасит очень сильно. Я не знаю, как это объяснить!" - сказал Билан.

Он также добавил, что его мама плачет, просматривая его сторис.

"Мне стыдно...очень. Но мне не стыдно за то, что я честен", - заявил певец.

Он утверждает, что всегда честен перед своими поклонниками. Также он признался, что у него есть всего лишь 2 секрета, о которых он не хочет никому говорить.

Билан сообщил, что пережил тяжелый год из-за пандемии, болел, но ездил с концертами, несмотря на проблемы со здоровьем.

"Я вообще, если честно, хороший парень, неплохой", - заявил певец.

Билан признался, что много плачет, много переживает.

Как передает РЕН ТВ, ранее в Сети появились видео с кадрами выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане. Сообщалось, что ролики выложил блогер Биржан Ашим в своем Instagram. Автор сообщил, что Билан выступал в нетрезвом виде.

"Ребята, он обдолбанный!" - сообщил Биржан пользователям.

Напомним, что 2 года назад Билан оказался в центре скандала из-за своего пьяного выступления в Самаре. Тогда певец извинился перед своими слушателями. Он объяснил, что не рассчитал с выпивкой, так как давно не употреблял алкоголь. После случившегося исполнитель подарил миллион рублей на медицинское оборудование Самарской детской клинической больнице и сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1944274-inogda-chelovek-napivaetsya-bilan-obyasnil-svoe-vystuplenie-na-svadbe-v-kazahstane-video/