Казахстанский блогер извинился перед Димой Биланом из-за видео с пьяным выступлением

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Казахстанский блогер Биржан Ашим, опубликовавший ранее на своей странице видео с пьяным выступлением российского певца Димы Билана на свадьбе в Казахстане, извинился перед певцом. Он разъяснил ситуацию, опубликовав видео в своем Instagram-аккаунте.

"По поводу ситуации с Димой Биланом. Она раздулась, и раздулась до такого, что... Я изначально не хотел ничего пилить, потому что у меня не было желания на этом хайповать или самому это раздувать", - объяснил Биржан.

Но, как отметил блогер, СМИ сильно "раздули" ситуацию, из-за чего поклонники певца стали присылать Ашиму гневные сообщения. Кроме того, некоторые люди злорадствуют над исполнителем из-за скандала, который разгорелся вокруг него после публикации ролика.

"Ребята, в этом нет ничего хорошего на самом деле. Мой поступок, он был неосознанный. Но это не круто, я как это понял, сразу удалил эти сториз, потому что до меня только потом дошло, что я сделал", - признался Ашим.

Блогер попросил подписчиков не злорадствовать над ситуацией. Он также отметил, что не хайповал, выставляя видео с нетрезвым певцом.

"Самое интересное, что СМИ выдернули из моих сториз только то, что я там стою и говорю, что он обдолбанный. Они не вставили из моих следующих сториз, что я говорю, что он все равно крутой артист", - заявил Биржан.

Он признался, что, когда записывал видео, не понимал, что, поскольку Дима Билан очень знаменит, то любая ситуация с ним будет отражена в СМИ и Сети.

"Те, кто давно на меня подписаны, знают, что я снимаю все, что вижу, и иногда подставляю не только себя, но и артиста, и виновников торжества", - признался блогер.

Он также отметил, что Билан, несмотря на свое состояние, выступил на торжестве круто - "он отпел все песни, он оттанцевал все танцы, он держал настроение крутое".

По словам Биржана Ашима, он решил впервые за историю существования своей Instagram-страницы принести кому-то извинения.

"Дима Билан, я перед тобой извиняюсь. Я приношу свои искренние извинения. Я не ожидал, что все это так раздуется, и не хотел тебя ни в коем случае подставлять. Ты - крутой артист, и если ты посмотришь эти истории, то знай, что нам ты подарил праздник в этот вечер и мы все кайфанули. А то, что получилось дальше, это была моя вина.

Да, ты не должен был приезжать в нетрезвом состоянии, но я тоже не должен был все это снимать и выставлять. Поэтому извиняюсь перед молодоженами, извиняюсь перед родителями молодоженов, до которых эта ситуация тоже дошла. Вот до чего ситуация дошла из-за того, что я отснял, и в тот момент не включил свои мозги и не подумал", - заключил Биржан.

Напомним, ранее в Сети широко обсуждалось видео выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане, опубликованное Биржаном Ашимом. Певец выступал в нетрезвом виде.

Билан не стал этого отрицать, он объяснил свое выступление на свадьбе, заявив, что людям свойственны слабости и они иногда напиваются. Всему виной оказался плотный рабочий график звезды. Оправдывая коллегу, на защиту Билана встала Ксения Собчак.

После пьяного скандала Дима Билан появился на шоу "Пусть говорят", чтобы почтить память ушедшего Александра Градского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1944782-kazahstanskiy-bloger-izvinilsya-pered-dimoy-bilanom-iz-za-video-s-pyanym-vystupleniem/