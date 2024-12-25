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Хронология авиакатастрофы близ Актау: что произошло с рейсом Баку – Грозный

Опубликовано:

Крушение самолета близ Актау
Крушение самолета близ Актау. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Сегодня казахстанское информационное пространство всколыхнула печальная новость - близ Актау рухнул самолет, на борту которого находились пассажиры. Корреспондент NUR.KZ подготовил хронологию трагедии.

11.00

В это время борт авиакомпании Azerbaijan Airlines объявил аварийную ситуацию и запросил посадку в аэропорту Актау.

11.25

Самолет должен был сесть в аэропорту Актау.

11.30

Как сообщили в МЧС, стало известно о крушении самолета в трех километрах областного центра Мангистауской области. МЧС Казахстана направили туда силы и средства по повышенному рангу.

11.45

Пожар на борту самолета, который возник при падении, был локализован.

12.01

МЧС сообщили о том, что, по предварительной информации, на месте имеются выжившие.

12.05

Пожар был ликвидирован.

Около 12.20

Глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова заявила о подготовке бортов санитарной авиации для выезда и направления на место крушения специалистов, травматологов, нейрохирургов. Также в пресс-службе МЗ сообщили, что, по неподтвержденной информации, шесть человек остались живы.

12.22

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В нем говорится, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, совершил вынужденную посадку в 3 км от областного центра.

12.42

Telegram-канале BAZA выложил список, который, по словам авторов, является списком пассажиров, находившихся на борту самолета Баку - Грозный. В списке 67 человек.

Около 12.50

Стало известно, что на место крушения самолета прибыл аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

12.51

Пост со словами соболезнования семья погибших в авиакатастрофе выложил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

12.56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы.

12.58

МИД Казахстана опубликовал информацию о том, что, по предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан РФ.

Около 13.00

Появилось видео с выжившими пассажирами самолета. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам.

13.02

Появились кадры с сайта flightradar24, на которых видно, как летел рухнувший самолет: в какой-то момент судно направилось в сторону аэропорта Актау, однако не добралось до него и разбилось близ побережья Каспия.

13.03

Стало известно количество выживших при крушении самолета - по предварительным данным, эта цифра составила 25 человек. Из них 22 доставлены в больницу. Всего на тот момент МЧС задействовали 150 человек личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.

13.05

Росавиация сделала заявление касательно причин произошедшего.

"Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение "идти" на запасной аэродром - им был выбран Актау", - отмечается в сообщении.

13.13

Азербайджанское издание Report.az со ссылкой на оперативный штаб Азербайджана сообщило о том, что летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.

13.15

По факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау департамент полиции на транспорте возбудил уголовное дело.

13.24

Минтранспорта Казахстана сообщили о том, что аэропорт Актау работает в штатном режиме.

13.30

Стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ из-за крушения самолета. Вице-президент страны Мехрибан Алиева также выложила пост с соболезнованиями семьям погибших.

13.35

Число выживших при крушении самолета близ Актау выросло до 28 человек.

13.37

Стало известно, что в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин крушения самолета.

13.38

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, включая 2 детей.

13.55

Список пассажиров рейса J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании AZAL был опубликован в Telegram-канале Azerbaijan Airlines.

14.03

В Азербайджане открыли горячую линию для получения необходимой информации по авиакатастрофе. Обратиться можно по следующим номерам: (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203.

14.05

В Управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на месте крушения самолета были обнаружены тела четырех погибших.

14.16

В МЧС Казахстана сообщили, что, по предварительной информации на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа.

14.26

Генпрокуратура Казахстана направила спецпрокуроров на место крушения самолета в Актау. Также на место происшествия вылетел в составе правительственной комиссии Главный транспортный прокурор, на контроле которого находится уголовное дело о происшествии.

Около 14.30

Появился список выживших в авиакатастрофе. Среди 29 человек - двое детей.

14.36

МЧС Казахстана запустило горячую линию по авиакатастрофе в Актау. Обратиться туда можно по номерам: 8-7172-55-96-2, 8-7172-55-96-83, в Актау 8-7292-31-90-91.

14.49

Следственный комитет России заявил о том, что возбудил уголовное дело по авиакатастрофе в Актау.

15.03

В Минздраве рассказали о состоянии выживших. Так, с места крушения самолета в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию.

В областную детскую больницу поступили 2 детей, 11 и 16 лет - их готовят к операции. Также в ведомстве уточнили информацию - на место крушения были отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф) и 2 бригады IV категории срочности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204831-hronologiya-aviakatastrofy-bliz-aktau-chto-proizoshlo-s-reysom-baku-groznyy/

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