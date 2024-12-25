Алиев направил в Казахстан делегацию для расследования авиакатастрофы близ Актау
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Азертадж.
По данным издания, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан была направлена делегация для расследования авиакатастрофы близ Актау.
В Казахстан были направлены министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов.
Ранее мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау. Супруга Алиева выразила соболезнования в связи с трагедией.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.
Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.
Между тем, в Казахстане завели уголовное дело по факту крушения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204753-aliev-napravil-v-kazahstan-delegaciyu-dlya-rassledovaniya-aviakatastrofy-bliz-aktau/