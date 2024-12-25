Алиев направил в Казахстан делегацию для расследования авиакатастрофы близ Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Азертадж.

Свежая публикация по теме: Авиакатастрофа близ Актау: в Азербайджане запустили горячую линию

По данным издания, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан была направлена делегация для расследования авиакатастрофы близ Актау.

В Казахстан были направлены министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов.

Ранее мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау. Супруга Алиева выразила соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

Между тем, в Казахстане завели уголовное дело по факту крушения.