Тела четырех человек нашли на месте крушения самолета близ Актау

В Управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на месте крушения самолета были обнаружены тела четырех погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

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По данным управления здравоохранения, 25 декабря в 10.58 поступил вызов 1 категории срочности (на борту самолета взорвался баллон). На место происшествия отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (Центра медицины катастроф).

Областная многопрофильная больница (далее МОБ) подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек.

Областная детская больница (далее ОДБ) также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек. Дополнительно из частных клиник: ТОО "Софимед" подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и 2 реанимационных койки, ТОО "Нейрон" подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и 4 реанимационных койки, ТОО "Ясин-Атамекен" подготовили 10 коек соматического профиля.

Всего 60 коек хирургического, травматологического и соматического профиля и 26 реанимационных коек.

Ранее в МОБ было доставлено 26 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка.

Из 24 доставленных семерых тяжелых госпитализировали в реанимацию. В ОДБ поступили 2 детей 11 и 16 лет, госпитализированы.

На месте происшествия констатирована смерть четырех человек.

Напомним, сегодня близ Актау разбился самолет. В Министерстве транспорта сообщили, что потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший по маршруту Баку - Грозный. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.

По последним данным, выжили 28 человек. Их доставили в медицинские учреждения в разной степени тяжести. Среди них двое детей.