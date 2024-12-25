Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Крушение самолета близ Актау: среди пассажиров были казахстанцы

Опубликовано:

Крушение самолета близ Актау
Крушение самолета близ Актау. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Сегодня, 25 декабря, близ Актау разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. По предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Свежая публикация по теме:
Авиакатастрофа близ Актау: в Азербайджане запустили горячую линию для родных пострадавших

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, по предварительным данным, на борту самолета, разбившегося близ Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

На месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии было обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. Предварительно сообщалось о шести выживших.

Позже стало известно, что при крушении самолета в Актау, по предварительной информации, выжили 25 человек, по пострадавшим информация уточняется. 22 человека доставлены в больницу.

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В Telegram-канале Baza опубликовали список пассажиров самолета, разбившегося близ Актау.

Появилось видео крушения с радаров. На сайте flightradar24 видно, как летел рухнувший самолет - в какой-то момент судно направилось в сторону аэропорта Актау, однако не добралось до него и разбилось близ побережья Каспия.

Также в Сети разошлось видео с выжившими после крушения. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Крушение самолета в Актау
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204703-krushenie-samoleta-bliz-aktau-sredi-passazhirov-byli-kazahstancy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie