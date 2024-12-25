Крушение самолета близ Актау: уголовное дело завели в Казахстане

По факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департаменте полиции на транспорте.

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На место происшествия в Актау выехали руководство Министерства внутренних дел, Департамента полиции на транспорте и Главной транспортной прокуратуры, а также следственно-оперативная группа.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Начато досудебное расследование по части 3 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (“Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”).

Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении ДП на транспорте.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.